Война на Донбассе – главный источник нарушений прав человека, – Лисянский. Новости

В Украине основной источник нарушений прав человека – война на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 декабря, на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в Киеве заявил представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«Украина уже 5-й год переживает ужас войны. Нарушается главное право – право на жизнь. Каждый день военные представители Российской Федерации и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования совершают преступления против граждан Украины, которые проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в Крыму», – сказал он.

Правозащитник напомнил, что за годы вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев, среди которых более 2 тыс. военнослужащих, а остальные – мирные граждане. «Каждый день гибнут люди. Зафиксировано больше 1200 случаев подрывов на минах, жертвами которых стали мирное население и дети. Это все – последствия войны. Война оказала прямое влияние на увеличение нарушений прав человека в Украине», – подчеркнул Лисянский.

«Украина узнала, что такое "внутренне перемещенные лица". Если бы не было войны, этого бы не было. ВПЛ больше, чем 1,5 млн человек. Они были вынуждены покинуть свои дома. Но это не просто цифры – это судьбы людей, которые выехали с оккупированных территорий по разным причинам. Во-первых, потому что на оккупированных территориях есть угроза быть арестованным или просто убитым. А некоторые люди покинули свои дома, потому что у них больше нет домов. По данным ООН, более 40 тыс. домов были разрушены», – добавил представитель омбудсмена Украины.

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