Фактор уязвимости: Правозащитники назвали основные нарушения прав ВПЛ. Новости

В Украине права человека массово нарушаются не только на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и Крыма, но и на подконтрольной, особенно в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 декабря, на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в Киеве заявила координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач.

«Мы можем констатировать, что государство не принимает всех соответствующих и необходимых мер для защиты прав лиц, которые пострадали вследствие вооруженного конфликта, в частности ВПЛ. В частности, речь идет о нарушении прав на социальную защиту ВПЛ и жителей ныне оккупированных территорий, о необеспечении равного доступа к образованию, дискриминации в доступе к банковским услугам, многочисленных нарушениях имущественных прав и других», – сказал она.

По ее словам, один из основных принципов ООН в отношении внутреннего перемещения населения – ВПЛ не должны подвергаться дискриминации в реализации своих прав и свобод.

«ВПЛ – это не статус. Но, к сожалению, восприятие и построение государственной социальной политики во многом исходит из того, что ВПЛ – это именно статус, и от этого выстраивается государственный подход в реализации этими людьми своих базовых прав. Это не так, и об этом говорят и международные стандарты. Единственное право у государства по идентификации ВПЛ является установление факта того, что это лицо было перемещено, а значит нуждается в дополнительном внимании государства, чтобы этот фактор уязвимости вследствие перемещения был нивелирован, и человек мог пользоваться базовыми правами», – отмечает Толкач.

Она акцентировала, что в Украине массово нарушаются права переселенцев на получение пенсии и социальное обеспечение. «Украина в этом смысле абсолютно уникальная страна, поскольку именно в Украине вопрос доступа к пенсионным выплатам получил большое гуманитарное значение. Этот вопрос поднят на уровень гуманитарных вопросов, потому что ни для кого не секрет, что в Украине доступ к пенсии для большинства людей является основным источником для существования. И в данном случае мы говорим непосредственно о нарушении прав человека на жизнь, здоровье и собственное достоинство», – подчеркнула правозащитница.

Напомним, переселенцы за последние два года подали около 4 тыс. исков против ПФУ. Тот, в свою очередь, выплатил 9 млн 328 тыс. грн судебных сборов. Заместитель главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун рассказала, что международные организации тратят огромные деньги на юридическую поддержку переселенцев, которые в судах отстаивают свои права на пенсию и соцвыплаты, на эту систему уходят и деньги из госбюджета Украины. Она подчеркнула, что украинские власти должны безотлагательно решить вопрос выплат пенсий переселенцам и жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

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