Ничего странного: Тука объяснил отношение властей к пенсиям переселенцев. Новости

В украинском правительстве не все члены Кабинета министров разделяют взгляды международных партнеров на проблему с выплатой пенсий переселенцам и дискриминацию в Украине. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 декабря, на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в Киеве заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«В этом ничего странного нет. Не нужно делить общество на белое и пушистое население и преступную позорную власть, которую представляют 20 министров. На самом деле в правительстве работают обычные люди. Если мы сейчас выйдем на улицу и спросим наших граждан, что такое пенсия, я уверен, что 99% ответит, что это социальная помощь», – сказал он.

По его словам, эксперты знают, что это не так. «Что пенсия – это просто отложенная заработная плата, но в обществе господствует диаметрально противоположенная точка зрения. Люди с такой точкой зрения попадают в правительство. И когда они отвечают за определенные решения в правительстве, имея такую точку зрения, они, соответственно, транслируют свое видение и свое мировоззрение на те или иные решения», – считает Тука.

Замминистра МинВОТ согласен с правозащитниками в том, что ВПЛ – это не статус. «Но, к сожалению, в кабинетах власти, не только правительства, но и в парламенте господствует точка зрения, что это статус», – отметил он.

Как сообщалось ранее, координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач заявила, что в Украине права человека массово нарушаются не только на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и Крыма, но и на подконтрольной, особенно в отношении переселенцев, а лишая ВПЛ права на пенсию, украинские власти нарушают права человека на жизнь, здоровье и собственное достоинство.

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