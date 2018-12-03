Ситуация в пунктах пропуска днем 3 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Евгений: «9:41. Из Майорска в Горловку нет ни пешей, ни авто очереди, все "сквозняком". В обратном направлении людей очень много»;

Александр: «10:37. Из Горловки движения почти нет»;

Александр: «12:14. Горловка – ***а»;

«Администратор»: «13:40. На выезд из Горловки в Бахмут на ДНР 140-150 машин. Информация из очереди за 4 часа продвинулись машин на 10, также было замечено движение крана и вышки».

КПВВ «Марьинка»:

«Kipish»: «11:35. На "Каргилл" приехали в 7:30, машины не считала, но общая была почти до моста, льгота наполовину где-то. Мы, правда, с маленьким ребенком, так что проехали уже во 2 заезд машин. БП начал пускать в 8 утра. На "нулевом" украинском тоже была небольшая очередь машин 40-50. Украину прошли быстро, багажник посмотрели без пристрастий как обычно. В 11 по мск уже ехали своей дорогой. Да, кстати, пеших много в сторону Украины»;

Дмитрий: «13:38. "Каргилл" из Донецка – машин 40-50»;

Олег: «13:47. "Каргилл" из Донецка 10 машин общей и одна льгота»;

Анастасия: «14:09. "Каргилл" из Донецка 20 машин общей, 5 льготы».

КПВВ «Новотроицкое»:

Ольга: «11:48. В Еленовке в сторону Мариуполя около 5 машин и на проверке. В сторону Донецка в Еленовке около 15 машин. В Новотроицком пусто в обе стороны. На "Перлыне" тоже»;

Алена: «11:53. Еленовка: все посты прошли за 2 часа».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: