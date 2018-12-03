5 кругов издевательств и долги: Многие переселенцы не доживают до выплат пенсий. Новости

В Украине обязательства переселенцев иметь справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) нарушают их конституционные права, а некоторые ВПЛ из-за проверок и других актов правительства не доживают до решения судов и выплат их законной пенсии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 декабря, на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в Киеве заявила координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач.

«Регуляторные акты правительства фактически создают так называемые "5 кругов издевательств" над переселенцами – это необходимость проходить постоянные верификации и проверки. В последнее время на сторону переселенцев становятся украинские суды, в частности Верховный суд, и по ряду дел, связанных с дискриминационными положениями нормативно правовых актов и дискриминационными действиями пенсионных фондов уже были приняты решения в пользу ВПЛ», – сообщила она.

«Но основная проблема в том, что несмотря на модельное решение по Образцовому делу, принятое в пользу ВПЛ, на сегодняшний день мы не видим позитивной динамики в принятии решений в пользу остальных переселенцев», – продолжила Толкач.

Правозащитница напомнила, что суть массовой проблемы в выплатах пенсий переселенцам заключается в том, что еще в мае 2018 года Кабинет министров Украины (КМУ) принял Постановление №335*, которое касается выполнения судебных решений, вынесенных в пользу пенсионеров-ВПЛ.

«Этим постановлением предусмотрена отдельная процедура выполнения решений судов, которой на сегодняшний день еще не существует. А тем временем только в практике БФ "Право на защиту", который ежегодно оказывает правовую помощь тысячам ВПЛ для защиты их прав в судах, уже достаточное большое количество людей не дожили до правомерного решения суда или до выполнения этого решения органами Пенсионного фонда», – заявила представитель БФ «Право на защиту».

Дарина Толкач также заявила, что в Украине права человека массово нарушаются не только на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и Крыма, но и на подконтрольной, особенно в отношении переселенцев, а лишая ВПЛ права на пенсию, украинские власти нарушают права человека на жизнь, здоровье и собственное достоинство.

В свою очередь замминистра МинВОТ Георгий Тука пояснил, что в украинском правительстве не все члены Кабинета министров разделяют взгляды международных партнеров на проблему с выплатой пенсий переселенцам и дискриминацию в Украине.

По мнению правозащитников, постановление №335 КМУ идет вразрез с решением Верховного суда по образцовому делу, где четко сказано, что компенсация недополученных пенсий переселенцам должна быть выплачена с момента их прекращения.

Юристы рекомендуют людям не полагаться на те нормативные акты и регуляторные механизмы, которые вводит Пенсионный фонд, а обращаться в суд. 4 сентября Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляцию ПФУ и признала незаконной практику отказа осуществлять выплаты пенсий переселенцам.

* Постановление КМУ № 335 «О внесении изменений в Постановление КМУ от 08.06.2016 №365**» от 24.05.2018 введен новый порядок, по которому после любого приостановления социальных выплат переселенцам (независимо от причин) возобновление выплат начинается только с момента обращения ВПЛ с новым заявлением. Суммы социальных выплат, не выплаченные за прошедший период, учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного КМУ. В самом Постановлении о сроках разработки и введения в работу такого Порядка не сказано ничего.

Читайте также: