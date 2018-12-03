МинВОТ создает реестр нарушений прав человека в «ДНР» и «ЛНР». Новости

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) инициируют создание реестра нарушений прав человека на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и Крыма. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 декабря, на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в Киеве заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Наше министерство инициировало утверждение порядка о создании и ведении Реестра фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина в связи со временной оккупацией части территории Украины», – сказал он.

«Сейчас к нам поступают из разных органов исполнительной власти, как это предусмотрено регламентом Кабинетов министров, соответствующие согласования / не согласования, замечания. Сейчас будет продолжаться процесс обсуждения условий создания этого реестра. И я хотел бы попросить общественные организации и наших международных партнеров присоединиться к этому процессу, потому что без вашей помощи мы его еще лет 5 создавать будем», – добавил Тука.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что полная ответственность за нарушение прав человека на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и в Крыму лежит на России.

При этом координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач акцентировала, что в Украине права человека массово нарушаются не только на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и Крыма, но и на подконтрольной, особенно в отношении переселенцев, а лишая ВПЛ права на пенсию, украинские власти нарушают права человека на жизнь, здоровье и собственное достоинство.

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