Систему нужно в корне менять: Правозащитники настаивают на отмене справки ВПЛ. Новости

Регуляторная политика украинского правительства в отношении привязки социальных выплат переселенцев к наличию справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) делает невозможным ни соблюдение прав ВПЛ в Украине, ни учет их реальных потребностей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 декабря, на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в Киеве заявила координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач.

«Именно эта система создала понятие "пенсионный туризм". Именно эта система сегодня не дает возможности четко посчитать количество ВПЛ и идентифицировать их потребности с целью дальнейшего соблюдения их прав и обеспечения потребностей этих людей. Эта система нуждается в коренных изменениях, коренном реформировании – отвязке пенсий и социальных выплат от справки ВПЛ», – сказала она.

По ее словам, в нынешних условиях невозможно подсчитать ни потребности ВПЛ в жилье, ни их потребности в других правах, которые сейчас не обеспечены государством.

«По мнению многих правозащитников, основной проблемой ВПЛ является их невозможность участвовать в выборах на местном уровне. И эта проблема в том, что, учитывая процесс децентрализации, ВПЛ не могут влиять на формирование политики на местном уровне, а значит – никак не могут влиять на политиков, которые будут обеспечивать их потребности и защищать их базовые права», – заявила Толкач.

«В этом основной казус – с одной стороны мы не понимаем общего количества ВПЛ, с другой стороны – мы создаем условия, чтобы они оставались на оккупированных территориях, и не проводим никакую политику, которая позволила бы ВПЛ эффективно интегрироваться в новые принимающие громады», – резюмировала представитель БФ «Право на защиту».

Дарина Толкач также заявила, что в Украине права человека массово нарушаются не только на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и Крыма, но и на подконтрольной, особенно в отношении переселенцев, а лишая ВПЛ права на пенсию, украинские власти нарушают права человека на жизнь, здоровье и собственное достоинство.

В свою очередь замминистра МинВОТ Георгий Тука пояснил, что в украинском правительстве не все члены Кабинета министров разделяют взгляды международных партнеров на проблему с выплатой пенсий переселенцам и дискриминацию в Украине.

Напомним, переселенцы за последние два года подали около 4 тыс. исков против ПФУ. Тот, в свою очередь, выплатил 9 млн 328 тыс. грн судебных сборов. Заместитель главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун рассказала, что международные организации тратят огромные деньги на юридическую поддержку переселенцев, которые в судах отстаивают свои права на пенсию и соцвыплаты, на эту систему уходят и деньги из госбюджета Украины. Она подчеркнула, что украинские власти должны безотлагательно решить вопрос выплат пенсий переселенцам и жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

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