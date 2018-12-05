Нейтральных вод не существует: Адмирал ВМС о статусе Азовского моря. Новости

Говоря о конфликте в Азово-Керченской акватории, очень важно понимать морскую терминологию, согласно которой Россия нарушила международное право, напав на украинские корабли в открытых водах Черного моря. Об этом рассказал адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Кабаненко.

«Нейтральных вод не существует – важно понимать эти вещи, потому что в водах открытого моря существует определенный, очень четкий статус всех действующих там активов – и гражданского судоходства, и военных кораблей, и морской инфраструктуры. Это определено Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года», – сказал он.

«В водах открытого моря Россия применила вооружение против военных кораблей Украины, которые в соответствии с Конвенцией ООН имеют иммунитет военного корабля – то есть они не должны подвергаться никакой юрисдикции никакого государства, кроме государства флага, в данном случае – Украины. Это акт вооруженной агрессии. Он четко квалифицируется в соответствии с пунктом 3д Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №3314. Это суровая реальность сегодняшнего дня», – продолжил Кабаненко.

По его словам, эти четкие формулировки дают очень четкое понимание, что произошло в Азово-Керченской акватории. «Соотношение сил сторон со стороны России было в десятки больше. Это была демонстрация многократного преимущества в силе с использованием оружия против Украины», – считает он.

«Военные корабли и России, и Украины имеют право беспрепятственного и свободного прохода через Керченский пролив. Но мы знаем, что пролив был перекрыт – все это было шоу, демонстрация, эти тараны там. Ну, что это такое? Понятно, что нарушается международное право, но непонятно, почему оно нарушается, потому что Конвенция ООН по морскому праву ратифицирована Российской Федерацией», – отметил адмирал.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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