Конфликт в Азовском море: Порты Мариуполя и Бердянска заблокированы (Видео). Новости

13 судов не могут добраться до украинских портов через Керченский пролив. Об этом сообщили во время пресс-конференции руководителей портов в Бердянске (Запорожская обл.).

Из-за нестабильной ситуации в Азовском море спрос на сырье (металл, чугун и уголь) снизился вдвое. Поэтому портовики Мариуполя и Бердянска вынужденно пошли на четырехдневный график работы. «Шаг такой, который бьет по людям. Особенно в это тяжелое время. Сейчас создана такая ситуация, что вот этих профессионалов из-за той ситуации экономической нестабильной, которая сложилась в порту, мы можем потерять», – сказал и. о. начальника торгового морского порта Бердянска Александр Трощенков.

По словам портовиков, ситуация в портах ухудшилась в 2014 году, с началом боевых действий на Донбассе. Заказчики начали обходить Азовское побережье. Больше всего повлияло строительство Керченского моста. «Были введены ограничения по проходу судов. Теперь суда свыше 33 метров пройти не могут. Мы начали грузить суда не более 20 тысяч тонн. Потому что те, которые могут пройти, это такие. Сразу, изначально мы говорили, что мы потеряем большой объем грузов», – сообщил директор ГП «Мариупольский морской торговый порт» Александр Олейник.

К тому же, Россия задерживает суда. За сутки заказчик теряет до 20 тысяч долларов. Но сейчас ситуация стабилизировалась. «Четыре корабля пришли под экспортные грузы, одно судно пришло с импортным грузом. Привезло коксующий уголь, для производства металлургического комбината "Азовсталь". 12 судов ожидают проход в порту Керчь. Одно судно уже в канале, проходит Керченский пролив», – рассказал начальник администрации ГП «Мариупольский морской торговый порт» Игорь Барский.

Некоторые экспортеры отказываются заходить в Мариуполь и отправляют суда в Одессу. Но порты Азовского побережья продолжают воплощать новые проекты. «Нужно отметить строительство причала № 4 в Мариуполе, который связан со строительством зернового терминала в порту "Мариуполь". Со своей стороны, мы поддерживаем углубительные работы, заводя еще в начале года дополнительный фронт», – сообщил и. о. председателя ГП «Администрация морских портов Украины» Райвис Вецкаганс.

Строительство нового зернового терминала в Мариупольском порту планируют завершить уже летом 2019 года.

Источник: ТК «Донбасс»