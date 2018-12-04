На Донбассе отработано: Военное положение – это «тренировка» для иных 8-ми областей. Новости

Введение военного положения в Украине – это больше «тренировка» для 8-ми областей, нежели для Донецкой и Луганской областей, которые живут при особом военном режиме с 2014 года. Такое мнение в программе PostScriptum ТК «Донбасс» высказал политолог, кандидат политических наук, доцент Мариупольского государственного университета Александр Черепченко.

«Для жителей Донецкой и Луганской областей особо ничего не изменится. Если даже посмотреть на список возможных ограничений, мероприятий (подчеркиваю – возможных, а не значит, что будут обязательно применяться), то большая часть перечня по отношению к Донецкой и Луганской областям уже применяется по факту. И здесь вряд ли что-то изменится», – отметил политолог.

В частности, Черепченко привел пример, что с введением военного положения министр здравоохранения акцентировала, что медицинские учреждения могут быть переориентированы под нужны военных. «В Мариуполе же еще с 2014 года часть больниц являются по факту базовыми госпиталями. Аналогично и в Луганской области», – сказал он.

На Донбассе также уже по факту применяется контроль, досмотр багажа и транспорта при передвижении гражданских лиц, передвижение жителей с наличием документов, удостоверяющих личность.

«На уровне местной власти в ряде районов Донецкой и Луганских областей действуют военно-гражданские администрации, где ситуацию больше контролируют военные при содействии органов местной власти. И на Донбассе этот механизм уже отработан. То есть дня нас ничего нового с введением закона не произойдет.», – констатировал Черепченко.

При этом он считает, что главные изменения коснутся остальных 8-ми областей, которые не были задействованы в режиме проведения Антитеррористической операции (сейчас – операция Объединенных сил). «Там появятся некоторые новшества, например, касательно въезда и выезда из населенных пунктов по паспортам. Может быть введен контроль, досмотр личных вещей. Т.е. для них может быть введен ряд мероприятий, которые для нас, жителей Донбасса, уже являются привычными... Что касается военно-гражданских администраций – в тех областях, где ранее такого не было, попытаются выстроить такие отношения», – продолжил политолог.

«По факту режим военного положения на наших областях и отрабатывался. Он здесь прошел репетицию и обкатку. А вот в какой мере уже знакомые нам практики будут распространены на остальные области – это вопрос к руководству этих областей…. А сейчас тем областям дается 30 дней на отлаживание практик, выработку системы взаимодействий, которая, не дай Бог, может потребовать полномасштабного воплощения режима военного положения», – отметил эксперт.

«Но что касается нас, то лучше быть образцом, а не догонять. Поэтому с введением сейчас военного положения Донбасс находится в более выигрышных условиях, чем остальные 8 областей», – резюмировал Черепченко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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