Украина подаст иск в Международный суд ООН о вооруженной агрессии РФ. Новости

Украина подаст иск в Международный суд ООН о вооруженной агрессии Российской Федерации в связи с открытым нападением российских военных на корабли ВМС ВСУ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«В соответствии с резолюциями ООН, это точно подпадает под определение агрессии. Россия уже не прячется за "зеленых человечков", Россия уже не срывает с себя знаки отличия. Россия под российским флагом осуществила эту агрессию», – сказал он.

«Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Этот файл зафиксирован – об ответственности России за агрессию против нашего государства», – сообщил Порошенко.

Президент еще раз подчеркнул, что украинские моряки являются военнопленными, а Украина прикладывает максимум усилий для их освобождения, в том числе и на международном уровне. В частности, в первые двое суток после инцидента в Азово-Керченской акватории глава государства провел 18 телефонных переговоров с лидерами стран мира о вооруженной агрессии России.

«Чрезвычайно важно, что наши союзники и наши партнеры реагируют так быстро… России никто не верит. Почему? То, что сейчас говорит Путин, то, что сейчас говорят российские каналы, имеют такой же вес, как утверждение Путина, что не было россиян при аннексии Крыма, что не российские войска сбили лайнер МН-17, а что это были украинцы», – заявил глава государства.

Он также проинформировал, что Россия проигнорировала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому до 3 декабря должна была предоставить украинским властям подробную информацию о взятых в плен в Азово-Керченской акватории украинских военным, потому что изначально планировала оккупацию Азовского моря.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»»

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