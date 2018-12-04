Россия надеялась на ответный огонь, обстреливая украинские корабли, – Порошенко. Новости

Украинские военные корабли предупредили Россию за 4 часа, что они имеют намерение пересечь Керченский пролив в направлении Азовского моря, хотя и не должны этого делать, но подверглись вооруженной провокации. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Когда наши корабли, в полном соответствии с приказами, зашли в Керченский пролив, обратились [к российским пограничникам], даже предложили взять на борт лоцмана, который должен был бы оказывать навигационные услуги, стали на территории, о которой их проинформировал портовый диспетчер, и сразу же попали под таран больших российских военных кораблей», – сказал он.

«Они находились на месте несколько часов – 6-7 часов, а потом командующий, видя обострение провокаций, дал команду возвращаться в Одессу. Когда корабли тронулись с места, возвращаясь в Одессу, по ним была атака, а потом открыт огонь, когда они уже находились в нейтральных водах Черного моря», – продолжил Порошенко.

По его словам, Россия «надеялась, что у украинских военных не хватит выдержки». «На то, что они откроют огонь. На то, что будут ранены россияне, и это будет поводом для начала широкомасштабной агрессии против нашего государства. Вот под этой угрозой мы оказались», – заявил президент Украины.

Глава государства также проинформировал, что Россия проигнорировала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому до 3 декабря должна была предоставить украинским властям подробную информацию о взятых в плен в Азово-Керченской акватории украинских военным, потому что изначально планировала оккупацию Азовского моря.

Как сообщалось ранее, СБУ обнародовала перехваченные переговоры экипажей российской военной авиации, которые велись во время атаки на украинские суда в Азово-Керченской акватории 25 ноября, и заявила о подготовке новой провокации. Заместитель главы СБУ Олег Фролов проинформировал, что украинские военные в ходе атаки в Азово-Керченской акватории подверглись 6 видам нападений. Украинских моряков обстреливали истребитель, разведывательно-ударный вертолет и военный корабль РФ. 24 военнопленных украинских моряков, среди которых есть раненые, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»»

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