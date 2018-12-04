Идет слияние армии РФ с «армейскими корпусами» в «ДНР» и «ЛНР», – Муженко . Новости

В последнее время украинская разведка фиксирует активизацию мероприятий по боевой и оперативной подготовке в российских военных частях, расположенных вблизи границы с Украиной, особенно на Донбассе. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, комментируя необходимость введения военного положения.

«Это действительно масштабные мероприятия», – отметил он.

По его словам, Россия во время проведения учений «Восток-2018» перебросила с восточных регионов РФ на свою военную базу в Каменск-Шахтинск (Ростовская обл.), которая расположена в 18 км от украинской границы, около 300 танков Т-62.

Начальник Генерального штаба ВСУ также сообщил, что в России сформирована так называемая «дивизия прорыва», куда входят два танковых и два мотострелковых полка. Эта дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии РФ и дислоцируется также Ростовской области России, в Новочеркасске.

«Интересно то, что два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей управляются из штаба этой 8-й общевойсковой армии РФ. Мы видим системное формирование объединения, не только объединения, но и слияния. Речь идет о юго-западе РФ, там, где у нас идут боевые действия, речь идет о линии столкновения в Донецкой и Луганской областях», – сообщил Муженко.

«Характер дислокации показывает, что в самый кратчайший срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки, и направление их действий – Украина. Поэтому мы рассматриваем не одно потенциально опасное направление, которым является Донецкая и Луганская области, а речь идет о северо-восточных, восточных, южных границах Украины», – заявил начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»»

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