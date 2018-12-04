Перемещение товаров через КПВВ на Донбассе: Как работают над изменениями . Новости

Перечень товаров, которые запрещено перевозить через линию разграничения, еще не утвержден Кабинетом министров Украины. Как сообщают «Донецкие новости», об этом на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в Киеве рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Мы (МинВОТ, – прим. ред.) отстаиваем в целом изменение философии этого документа. Сейчас этот документ носит разрешительный характер – в нем содержится перечень того, что можно / разрешено перевозить. Исходя из того, что человек не может предусмотреть все случаи в жизни, довольно часто возникают определенные коллизии смешного характера. Не пропускали грибы, потому что их не было в перечне. Истории о чае, кофе всем известны», – сказал он.

«Наша философия в том, что нужно разработать и подать перечень запрещенных товаров, а то, что не запрещено – соответственно разрешено. После принятия закона "Об особенностях государственного суверенитета", который иногда называют законом то о деоккупации, то о реинтеграции [Донбасса], сейчас этим вопросом занимается Министерство обороны», – продолжил Тука.

По его словам, Министерство обороны Украины должно подать на утверждение правительству новый перечень товаров, которые запрещено перемещать через линию разграничения на Донбассе, для изменения действующего порядка.

«Насколько я знаю, этот процесс продолжается. По регламенту они должны были примерно два месяца назад его подать, но пока что, к сожалению, не подали», – сообщил замминистра МинВОТ.

Напомним, правозащитники неоднократно настаивали на изменении порядка перемещения товаров через КПВВ на Донбассе. Юристы отмечали, что многие случаи, которые сотрудники фискальной службы квалифицируют, как нарушение правил пересечения линии соприкосновения в КПВВ, например, задержание пенсионера, который вез на неподконтрольную территорию детский квадроцикл, абсурдны.

В начале 2018 года глава МинВОТ Вадим Черныш заявил, что порядок перемещения товаров через линию разграничения существенно не изменится в связи со вступлением в силу закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», но изменение порядка в правительстве «обсуждается».

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