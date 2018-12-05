Уже на самых маленьких зарабатывают: В Донецке жалуются на коррупцию в больнице . Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на коррупцию и обман в больницах. Об этом люди пишут в соцсетях.

Так, женщина рассказала, что родила ребенка недоношенным, 6-месячным. Ребенок лежал в больнице Калинина в детском отделении. «Старшая медсестра сказала, мол, нужно сдать деньги на датчик для ребенка (показывает кислород и температуру). Сдать нужно было 2 тыс. руб. (851 грн по местному курсу на 5.12.2018 – прим. ред.), мы сдали эти деньги, в итоге оказалось, что никакого датчика и в помине нет и не было! Просто старшая медсестра взяла и положила эти деньги себе в карман, получается так. К заведующему отделением ходили, рассказали о всей ситуации, но он нашел отговорки», – сообщила дончанка.

После этого они обратились за консультацией к врачу из другой больницы, и он ответил, что датчик «вообще идет из гуманитарной помощи». «Обидно, что так обманули», – пишет дончанка.

Жители Донецка в соцсетях отмечают, что знают о подобных ситуациях из собственного опыта:

Марина: «То же самое... Но мы приобрели его в другом месте, и при нас его и надели. Ранее он был в поликлинике, выписывался… Везде надо все самим контролировать, родителям»;

Саша: «Типичная медицина на просторах постсоветского пространства»;

Тая: «Да уж. Сама лежала, на сохранении, в этой больнице (8-9 месяц был), так они мне такое рассказывали... В общем, оставила там кучу денег, итог: все хорошо, просто рожала в другой больнице»;

Виктория: «Да, Калинина – это реально сбор денег, как не придешь, кучу анализов выпишут на огромную сумму»;

Дарья: «Это не больница, а ппц... Лежала там на сохранении с повышенным давлением, так они мне начали назначать анализы, которые не нужны, я отдала только за них 7000 (2979 грн – прим. ред.)+лекарства и т.д, и они причину не выявили, так одна из врачей предложила сдать еще один анализ за 2800 руб. (1191 – прим. ред.), якобы он уж точно покажет, что и где. Когда я сказала, что у меня нет денег, так она начала орать и возмущаться в стиле: "зачем рожает, если нет денег". В итоге оказалось все из-за низкого гемоглобина (обследование в другом месте)».

Пользователи соцсетей возмущены такой ситуацией:

Алиса: «По ходу уже совсем страх потеряли, тут не просто медсестра виновата, тут виноват завотделением, обычно всегда все идет с его подачи. А медсестра – это рядовая "пчела", собирающая вот такой "мед"»;

Катерина: «Обидно, что уже на самых маленьких зарабатывают».

Кроме того, люди поднимают тему «гуманитарки», отмечая, что в больницах приходится покупать то, что должны давать бесплатно. «Я в "Шлаковке" столкнулась с тем, что заставляют покупать то, что есть по гуманитарной помощи», – пишет Рина.

Иные жители Донецка говорят о том, что многие слишком надеются на «гуманитарку»:

Алина: «Рожала в пятом корпусе, хорошо помню, как мамы, которые уверены, что все идет с гумпомощи, приезжали рожать без элементарного, пеленок и распашонок. Медсестра бегала, просила – у кого есть лишнее»;

Елена: «Все так рассчитывают на эту гумпомощь! Смешные. У меня подруга – завотд. в психбольнице – смеялась: им выдали несколько ящиков... пиносола! А шприцы врачи сами покупали»;

Мария: «Такая же самая ситуация была, когда зубами выдирала у министерства лекарства для детского дома. Мне выделили огромный ящик настойки, типа пустырника, и маленький ящичек жаропонижающих – просроченных. После моей еще одной жалобы меня послали и объяснили, что лучше мне не обращаться больше за помощью».

Также дончане спорят о том, стоит ли жаловаться. Как отмечают жители Донецка, которые имеют опыт жалоб в разные инстанции, это совершенно не помогает:

Дарья: «Я бы пожаловалась по всем инстанциям»;

Софья: «Можно даже не писать никуда, а у медсестры спросить: "С минздравом как решать будем, в телефонном режиме или письменное обращение написать?". И сразу куча денежных вопросов снимаются, датчики и медпрепараты появляются как по мановению волшебной палочки... Другой вопрос, что данная ситуация для родителей является стрессовой, и не все могут сохранить способность мыслить рационально, на этом и “играет” медперсонал»;

Валентина: «Я писала лично Захарченко. Подняли все министерство здравоохранения на уши, приезжали с проверками – и толку... Меня красиво послали на... А мрази продолжают там работать!»;

Ирина И.: «Минздрав не наказала даже генпрокуратура – по моему заявлению. Не тешьте себя иллюзиями. Просто вы никуда не обращались – поэтому такие деловые»;

Ирина К.: «Дано негласное указание врачей не трогать. Шум поднимать можно, а дела заводить нельзя. Потому что мало их осталось, бегут доктора от таких зарплат, даже вон профессор один недавно сбежал. Его не выпускали, так он сбежал козьими тропами мимо блокпостов».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» не хватает 53% сотрудников. Напомним, в «ДНР» больницы обеспечены медикаментами менее чем на 24%.

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