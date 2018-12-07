Сейчас похолодало – вообще ужас, пока дождешься: В Донецке обсуждают транспорт . Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на работу общественного транспорта – и троллейбусов, и трамваев, и маршруток. Своими возмущениями дончане делятся в соцсетях.
Автор поста в местном паблике рассказывает об 11-м троллейбусном маршруте. «С Восточного с 6 до 7 утра невозможно уехать, ждешь по 30-40 минут, эти "нехорошие люди" то разворачиваются на Майском, то вообще не едут, а как же график, расписание? 3 года катаюсь, и никакого порядка, а сейчас похолодало – вообще ужас, пока дождешься… Достали уже», – пишет дончанин.
Жители города отмечают, что такая ситуация – из-за острой нехватки водителей:
- Ирина: «Сейчас посмотрела список вакансий на сайте "Донэлектроавтотранс". На сегодняшний день не хватает 148 водителей троллейбуса и 96 водителей трамвая. А троллейбусы и трамваи без водителей не ездят. Поэтому и плохо ходит транспорт в городе»;
- Евгения: «Отож. А если кто-то, простояв на остановке долго, зайдет в троллейбус и выльет свое недовольство на водителя (а такие бывают), то их может стать еще меньше...»;
- Дмитрий: «Вы серьезно? Радуйтесь, что вообще троллейбусы ходят».
Люди жалуются и на маршрутки и трамваи:
- Александр: «Передвижение в транспорте – это просто ужас! Особенно 41-й маршрут. Я работаю на шахте, мне, чтоб доехать на работу, надо выйти за 2 часа, и то – если влезешь хотя бы в один из проходящих. Маршрутки не останавливаются вообще, типа на остановке стоят не люди! Пушилин, решай вопросы, которые нужны людям, а не себе»;
- Вероника: «Хм... Разве только 41 так ходит? Трамвай №8 – его вообще нет, точнее ездит – раз в час, и то, если по дороге где-то не поломается»;
- Надежда: «Все время ломается! Это ужас!»;
- Тамара: «И перед войной было трудно, а сейчас вообще невозможно. Разве газели – это транспорт для Донецка, еще и стало их намного меньше. Трамваи в 15-20 минут идут»;
- Ирина: «Было интервью начальника ТТУ, нет водителей на такую зарплату. Учиться идут, и потом валят в Россию. То же самое на автобусах, за такие деньги работать не хотят. Поднять зарплаты Россия не позволяет, а Пушилин пешка, которая ничего не решает»;
- Дарья: «Мне кажется, что никто и никогда не изменит наш 41-б. Сколько себя помню – до маршруток, когда были только автобусы, сейчас, одно и то же. Даже если придумают новый реактивный транспорт, он будет ходить по 41 маршруту точно так же».
Напомним, в Мариуполе запустят 150 новых автобусов и троллейбусов.
Читайте также:
- В Донецке ездят всего 50% автобусов довоенного периода, – «мэр»
- «ДНР» первые свои автобусы опробует на Горловке
- В «ДНР» определились с названием своих автобусов (Фото)
- Как Захарченко в Донецке на российском ПАЗике «Донбасс» ездил (Фото)
- «ДНР»: Производили шахтное оборудование, а будут делать «военку»
- В октябре еще выпустим и экскаватор, – Захарченко
- Захарченко сам их собирал? В соцсетях раскритиковали автобусы для Горловки (Фото)
- В «ДНР»: Повышение стоимости проезда в Донецке не дало результат
- На КПП «ДНР» не пропускают микроавтобусы и задерживают перевозчиков, – соцсети
- Не зря в «республике» основная отрасль – автобусостроение: В Донецке у автобуса на ходу отпала ось (Фото)
- Даже буквы не держатся: В «ДНР» обсуждают новые автобусы (Фото)
- Как скот возят: Дончане обсуждают маршрутки (Фото)
- Тарахтят всеми запчастями: В Донецке делятся впечатлениями о новых автобусах
- Был «ПАЗ», стал «Донбасс»: В «ДНР» заявили о наращивании объемов выпуска автобусов
- Будем проваливаться вместе с сидениями: В неподконтрольном Донецке показали состояние автобусов (Фото)
- На 52%: В Донецке некому водить трамваи и троллейбусы
- Хоть не пара гнедых с повозкой: Жители Донецка рассказали о поездках в Крым (Фото)
- Пыльные занавески и засаленные чехлы на сиденьях: В Донецке обсуждают маршрутки
- Как и «ПАЗики» в прошлый раз: В «ДНР» заявили, что будут собирать новые автобусы
- Что-то не нравится, встала и вышла: В «ДНР» жалуются на перевозчиков
- Детки 1,5 часа на остановке простояли: В неподконтрольной Горловке жалуются на автобусы
- У нас большая проблема: Жители Донецка обсуждают городской транспорт и комендантский час
Комментарии