Сейчас похолодало – вообще ужас, пока дождешься: В Донецке обсуждают транспорт . Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на работу общественного транспорта – и троллейбусов, и трамваев, и маршруток. Своими возмущениями дончане делятся в соцсетях.

Автор поста в местном паблике рассказывает об 11-м троллейбусном маршруте. «С Восточного с 6 до 7 утра невозможно уехать, ждешь по 30-40 минут, эти "нехорошие люди" то разворачиваются на Майском, то вообще не едут, а как же график, расписание? 3 года катаюсь, и никакого порядка, а сейчас похолодало – вообще ужас, пока дождешься… Достали уже», – пишет дончанин.

Жители города отмечают, что такая ситуация – из-за острой нехватки водителей:

Ирина: «Сейчас посмотрела список вакансий на сайте "Донэлектроавтотранс". На сегодняшний день не хватает 148 водителей троллейбуса и 96 водителей трамвая. А троллейбусы и трамваи без водителей не ездят. Поэтому и плохо ходит транспорт в городе»;

Евгения: «Отож. А если кто-то, простояв на остановке долго, зайдет в троллейбус и выльет свое недовольство на водителя (а такие бывают), то их может стать еще меньше...»;

Дмитрий: «Вы серьезно? Радуйтесь, что вообще троллейбусы ходят».

Люди жалуются и на маршрутки и трамваи:

Александр: «Передвижение в транспорте – это просто ужас! Особенно 41-й маршрут. Я работаю на шахте, мне, чтоб доехать на работу, надо выйти за 2 часа, и то – если влезешь хотя бы в один из проходящих. Маршрутки не останавливаются вообще, типа на остановке стоят не люди! Пушилин, решай вопросы, которые нужны людям, а не себе»;

Вероника: «Хм... Разве только 41 так ходит? Трамвай №8 – его вообще нет, точнее ездит – раз в час, и то, если по дороге где-то не поломается»;

Надежда: «Все время ломается! Это ужас!»;

Тамара: «И перед войной было трудно, а сейчас вообще невозможно. Разве газели – это транспорт для Донецка, еще и стало их намного меньше. Трамваи в 15-20 минут идут»;

Ирина: «Было интервью начальника ТТУ, нет водителей на такую зарплату. Учиться идут, и потом валят в Россию. То же самое на автобусах, за такие деньги работать не хотят. Поднять зарплаты Россия не позволяет, а Пушилин пешка, которая ничего не решает»;

Дарья: «Мне кажется, что никто и никогда не изменит наш 41-б. Сколько себя помню – до маршруток, когда были только автобусы, сейчас, одно и то же. Даже если придумают новый реактивный транспорт, он будет ходить по 41 маршруту точно так же».

Напомним, в Мариуполе запустят 150 новых автобусов и троллейбусов.

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