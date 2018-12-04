Спросите у Путина, связаны ли эскалация в Азовском море и Томос, – Порошенко. Новости

Возможна ли дальнейшая эскалация ситуации в Азовском море в связи с приближением получения Томоса для Украины, неизвестно, но это точно удар по режиму Кремля. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Является ли это конспирологической теорией о том, что обострение в Керченском проливе и Азовском море связано с Томосом, или оно связано с другими событиями "Большой двадцатки", или оно связано с выборами, которые точно состоятся 31 марта 2019 года – слушайте, спросите у Путина, потому что никто в мире не может объяснить, что он делает. И я – точно не тот человек, который может это объяснить», – сказал Порошенко.

«Но, что мы можем сделать – мы должны защищать государство, которое Господь нам послал, и каждый должен нести свой крест в этом чрезвычайно важном деле. Является ли получение Украинской церковью Томоса и создание единой церкви ударом по Путину? Очевидно, что да. И ударом, который измеряется не территориями и квадратными метрами. Это духовный удар. Он пошел на нас в атаку, осуществил агрессию против нас, а в церковь, которой он очень гордился, украинцы не видят возможности ходить. Тогда все, что он делал, было напрасно. И он, безусловно, будет делать все, чтобы нас остановить», – заявил президент Украины.

По его словам, президент России Владимир Путин продолжает свою агрессивную политику, «как он это делал в 2014 году». «Ему нужен был Донецк или Луганск? Точно нет. Ему нужен был Крым? Точно нет. Ему была нужна Украина, потому что Российская империя без Украины не существует, а Украина должна быть колонией императора в Москве. Только украинцы с этим не согласились», – подчеркнул глава государства.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

29 ноября в Стамбуле (Турция) Святой и Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса для Украины, а также проект устава Украинской единой поместной церкви.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»»

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