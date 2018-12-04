Россия фактически уже аннексировала Азовское море, – аналитик. Новости

Азовское море по факту уже является аннексированным Российской Федерацией. Об этом заявила политический аналитик Светлана Кушнир.

«Азовское море – это наше внутреннее море, и оно по факту уже является аннексированным тоже Российской Федерацией, потому что наши корабли не могут зайти в него. И Керченский кризис, и Керченский конфликт, в котором отобрали наши корабли, а 24 наших моряка сейчас в плену в РФ – это свидетельство того, что мы не можем контролировать свою территорию – акваторию Азовского моря», – говорит она.

По ее словам, несмотря на все призывы поддержки международного сообщества, оказание прямой военной помощи, например, в виде введения в акваторию Азовского моря кораблей НАТО невозможно. «Даже если мы очень захотим, чтобы туда зашли корабли Североатлантического Альянса, нужно согласие двух сторон, потому что Азовское море и для Украины, и для РФ является общим. Согласие России на это обязательно, но его никто не даст. Для нас все призывы носят политический характер», – продолжила Кушнир.

«Было еще одно заявление – командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о том, что на основании Конвенции Монтре просят Турцию закрыть вход в Босфор для российских военных кораблей. Тем самым мы просим Турцию отрезать РФ от выхода из Черного моря в Средиземное и дальше. Призывы в политическом плане – правильные. Но, судя по достаточно сложным отношениям России и Турции, Турция на это не пойдет», – отмечает аналитик.

Она считает, что тем не менее Турция сейчас «кровно заинтересована» в том, чтобы эскалации в акваториях Черного и Азовского морей не было, потому что это негативно отразится на экономике и перспективах строительства газопровода «Турецкий поток».

Как сообщалось ранее, порты Мариуполя и Бердянска остаются заблокированы. 13 судов не могут добраться до украинских портов в Азовском море через Керченский пролив. Из-за нестабильной ситуации в Азовском море спрос на сырье (металл, чугун и уголь) снизился вдвое. Поэтому портовики Мариуполя и Бердянска вынужденно пошли на четырехдневный график работы.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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