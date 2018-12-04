Учите сами: Население должно самостоятельно изучать способы гражданской обороны. Новости

Информацию о способах гражданской обороны, в том числе во время чрезвычайных ситуаций, военного положения, граждане должны изучать самостоятельно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 декабря, в ходе пресс-конференции сообщил начальник отдела по вопросам гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы Славянского городского совета Сергей Никулеско.

«Хочу обратить внимание гражданского населения, что у нас вопросы гражданской обороны, в соответствии с нормативными документами, изучаются самостоятельно. Т. е. человек сам должен проявлять инициативу по овладению знаниями по вопросам гражданской защиты», – сказал он.

Никулеско добавил, что для ориентирования населения по данным вопросам на сайте Славянского городского совета есть раздел – Цивільний захист. «Здесь есть все необходимые данные, чтобы человек понял, куда идти, какие вещи с собой брать, где укрываться вплоть до самых элементарных вопросов поведения в быту», – уточнил он.

Напомним, что в ходе сегодняшней пресс-конференции также было озвучено решение о создании в Славянске Совета обороны, а также власти рассказали о состоянии городских бомбоубежищ.

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