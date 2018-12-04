Сводка из зоны ООС за 3 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 4 раза применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В ходе боевых действий ранения получили 2-е военнослужащих Объединенных сил. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Степное, Авдеевка, Славное, Чермалык, Водяное, что на Приазовье, и Гнутово. Здесь НВФ вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По опорным пунктам Объединенных сил у Крымского НВФ дважды применили минометы калибром 82 мм, а оборонительные укрепления вблизи Песок противник обстрелял еще и из минометов калибром 120 мм.

С начала текущих суток противник не открывал огонь в направлении позиций Объединенных сил.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 193 единицы. Под огнем оказались поселок Озеряновка в Горловке; села Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.) и Саханка; село Спартак, район "Вольво-центра", поселки Александровка и шахты "Трудовская" на окраинах и в окрестностях Донецка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе, Калиново и Донецкий, села Желобок и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из артиллерийских орудий калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия».