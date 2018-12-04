Оккупировать Азовское море и Керченский пролив: Порошенко о планах Кремля. Новости

Россия проигнорировала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому до 3 декабря должна была предоставить украинским властям подробную информацию о взятых в плен в Азово-Керченской акватории украинских военным, потому что изначально планировала оккупацию Азовского моря. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Россия не выполнила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила. К сожалению. Поэтому сегодня мы должны объединить усилия всего мира для этого», – сказал он.

Президент Украины напомнил, что украинские власти требуют от России вернуть украинских моряков и захваченные корабли, а также о том, что согласно Женевской конвенции РФ не имеет права судить военнопленных и удерживать их в своих тюрьмах.

«Что произошло на Азове? Украинские корабли, в полном соответствии с нормами международного права, абсолютно идентично с проходом, который был не 11 сентября, как сказал Путин, а 22 сентября, предупредили за 4 часа, что они имеют намерение пересечь Керченский пролив», – сообщил Порошенко.

«Керченский пролив является внутренними водами России и Украины, и мы не должны спрашивать ни у кого разрешения, и нам никто не должен предоставлять это разрешение, потому что это украинские воды. Какая цель была у России? Оккупировать Азовское море и Керченский пролив. Об этом пытались заявлять и Захаров, и Лавров, и ряд других политиков, полностью нарушая международное право», – подчеркнул президент Украины.

Как сообщалось ранее, СБУ обнародовала перехваченные переговоры экипажей российской военной авиации, которые велись во время атаки на украинские суда в Азово-Керченской акватории 25 ноября, и заявила о подготовке новой провокации. Заместитель главы СБУ Олег Фролов проинформировал, что украинские военные в ходе атаки в Азово-Керченской акватории подверглись 6 видам нападений. Украинских моряков обстреливали истребитель, разведывательно-ударный вертолет и военный корабль РФ. 24 военнопленных украинских моряков, среди которых есть раненые, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»»

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