Верховная Рада рассмотрит законопроекты, касающиеся лиц с инвалидностью. Новости

Народные депутаты Украины рассмотрят блок законопроектов, направленных на улучшение жизнеобеспечения лиц с инвалидностью. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 декабря, в ходе заседания Верховной Рады сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

«Согласно с решением Генассамблеи ООН, 3 декабря ежегодно отмечается Международный день людей с инвалидностью. Около 1 млрд населения планеты – это люди с инвалидностью. В Украине, по данным Министерства социальной политики, более 2,5 млн граждан – люди с инвалидностью. К сожалению, большинство наших городов еще не являются инклюзивными, а имеют барьеры, которые людям с инвалидностью преодолеть сложно», – сказал он.

По его словам, «это несправедливо» и «так не должно быть». «Поэтому сегодня вместе с профильным комитетом мы сформировали блок законопроектов, призванных значительно улучшить ситуацию и сделать жизнь людей с инвалидностью комфортнее. И мы сегодня начнем нашу повестку дня с блока вопросов защиты лиц с инвалидностью», – сообщил Парубий.

Сегодня нардепы начали рабочий день с рассмотрения в первом чтении законопроекта №6211 о внесении изменений в ст. 9 Закона Украины «О судебном сборе» относительно создания условий для обеспечения доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в помещения судов. Парламент не поддержал рассмотрение этого документа по сокращенной процедуре.