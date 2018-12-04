В Украине только 35% судов оборудованы пандусами: В Минюсте знают, как улучшить ситуацию. Новости

Законопроект №6211 о внесении изменений в ст. 9 Закона Украины «О судебном сборе» позволит улучшить ситуацию с обеспечением доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в помещения судов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 декабря, в ходе заседания Верховной Рады заявила первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова.

«Представьте себе ситуацию, когда человек преклонного возраста, человек в инвалидной коляске или слепой стоит перед обычным районным судом и пытается даже не защитить свои интересы, а попытаться попасть в помещение. К сожалению, большинство таких попыток – неудачные», – сказала она.

Она напомнила, что в Украине более 2,5 млн человек – люди с инвалидностью, которые нуждаются в особом доступе в помещения, в частности судов. «Это не просто на входе надпись шрифтом Брайля. Это не просто кнопки вызова. Это не просто переговорные устройства. Это и видеонаблюдение, и пандусы и т. д. Возвращаясь к реальности – только 35% помещений судов оборудованы элементарными пандусами, и то не все из соответствующих материалов, и не все даже с поручнями», – заявила Сукманова.

«Я очень прошу поддержать этот законопроект. Он очень короткий, но очень важный. Он предусматривает, что часть судебного сбора пойдет на оборудование помещений судов, чтобы упростить доступ людей с инвалидностью в эти помещения», – добавила замминистра юстиции.

Напомним, сегодня народные депутаты Украины рассмотрят блок законопроектов, направленных на улучшение жизнеобеспечения лиц с инвалидностью.

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