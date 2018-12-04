В Госпогранслужбе рассказали о судах, ожидающих прохода в Керченском проливе. Новости

В Керченском проливе сосредоточено около 170 судов, Россия пропускает суда, направляющиеся в украинские порты, в последнюю очередь. Об этом 3 декабря рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

«В Керченском проливе сосредоточено около 170 судов. То есть, они ждут прохода как в одну, так и в другую сторону», – отметил глава ГПСУ.

По его словам, Россия пропускает в первую очередь суда российские и иностранные, которые идут в подконтрольные РФ порты или обратно. Самыми последними пропускаются суда, направляющиеся в украинские порты. «То есть, идет такая вот тихая экономическая блокада», – сообщил Петр Цигикал.

«Практически режим они (РФ – прим. ред.) не изменили, только усложнили», – добавил он. Также Цигикал отметил, что такое количество судов в маленьком проливе оказывает влияние и на безопасность судоходства.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UATV»

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