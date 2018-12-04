Не патриотичные? Айвазовская о мотивации политиков и праве голоса для ВПЛ. Новости

В Украине три года назад в парламенте вообще не рассматривали возможности предоставления избирательных прав переселенцам, ситуация изменилась, но не кардинально. Как сообщают «Донецкие новости», об этом на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в Киеве заявила глава правления общественной сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Я вспоминаю 2015 год, когда общественную сеть "Опора", Донецкий Комитет избирателей Украины, ряд правозащитных организаций называли организациями, которые работают в интересах России, потому что они первыми подняли вопрос права голоса для внутренне перемещенных лиц, потому что, по мнению многих политических акторов, ВПЛ не являются настолько "патриотичными", чтобы давать им право голоса на местных и парламентских выборах в границах одномандатных мажоритарных округов», – рассказала она.

По ее словам, три года назад законопроекты, которые готовили об избирательных правах переселенцев общественные организации и правозащитники просто «отметались» в парламенте «как политически мотивированные и опасные», а сейчас эти документы обсуждаются на высшем уровне.

«Законопроект №6240 лежит в украинском парламенте и с 3 марта 2017 года находится на рассмотрении в профильном комитете по вопросам правовой политики и правосудия. На этой сессии, начиная с сентября, профильный комитет пытался собраться 7 раз, но так этого и не сделал, а на протяжении этого года собирался аж 8 раз и до сих пор не может рассмотреть законопроект, который бы обеспечил реализацию избирательных прав не только ВПЛ, но и трудовых мигрантов в середине страны», – сообщила Айвазовская.

Она подчеркнула, что если бы президент Украины, парламент и другие представители власти соблюдали декларацию о правах человека, правозащитникам было бы нечего делать в сфере защиты прав ВПЛ.

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