Успеть к Новому году: В Славянске фирма-переселенец за 17 миллионов реконструирует пляж (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) идет к завершению реализация проекта создания на берегу озера Вейсовое рекреационно-оздоровительной зоны «У соленых озер». Как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 4 декабря, мэр города Вадим Лях проинспектировал ход реконструкции.

Строительные работы проводит предприятие-переселенец ООО «Строительство и монтаж», которое выиграло тендер. Как пояснил «Донецким новостям» прораб строительной компании Сергей Антошкин, до событий 2014 года фирма работала в Донецке, офис находился в Ясиноватой.

«Когда началась война, офис переехал в Киев и, частично, в Славянск. Работают у нас ребята из Донецка, из Ясиноватой. Рабочие переехали с нами, живут в Краматорске и Славянске. Мы восстанавливали поврежденные в ходе военных действий дома в поселке Семеновка (близ Славянска), меняли окна, крыши. В 2015-16 годах также участвовали в восстановлении домов в Славянске, занимаемся термомодернизацией школ и помещений», – рассказал Антошкин.

По словам прораба подрядчика, оборудование пляжа на берегу озера Вейсовое – объект несложный. Реконструкция началась в конце июля 2018 года, в результате чего доступ к водоему был ограничен. Это вызвало недовольство ряда отдыхающих, что затрудняло ход проведения работ. «Мы не смогли вовремя (около месяца) приступить к полноценной работе. Люди отдыхали и мы "перебивались", не могла в полную силу работать и техника. Поэтому выполняли то, что могли. Сейчас согласование с проектировщиками идет намного быстрее, так что до конца года мы сделаем все, как положено», – сказал Сергей Антошкин.

Славянский городской голова Вадим Лях подтвердил сложности с началом работ. «Люди, которые находились на пляже, не давали приступить к работам, поэтому подрядчик приступил к началу работ с задержкой фактически на месяц. Однако основные работы по укладке плитки на стоянке, асфальтированию дорог, были сделаны тогда, когда погода это позволяла. Сейчас из 2 800 кв. м по проекту остается уложить порядка 400 кв. м. Подрядчик гарантирует, что как только будет плюсовая температура, за неделю это сделает. Ну, а дальше начнется подсыпка территории, установка спортивного ядра, детской площадки. Есть все основания полагать, что к 1 января, как это и положено, объект будет сдан», – прокомментировал Лях.

Общая сумма проекта – 17 млн грн, которые необходимо освоить до конца этого года. На сегодняшний день, по словам подрядчика, освоено 11 млн грн и выполнено примерно 70% основных работ.

«Проект реализуется за государственные деньги. Финансирует проект Государственный фонд регионального развития. В этой связи есть такая проблема: эти деньги на счета приходят летом, и в случае их неосвоения остаток к концу года должен быть отправлен обратно в госбюджет. Чтобы средства не вернулись обратно в госбюджет, реализация проекта должна завершиться до 31 декабря», – уточнил Вадим Лях.

Уже заасфальтированы подъездные дороги, вымощены плиткой тротуары и дорожки на пляже, оборудована автостоянка, проведены подземные коммуникации. Сейчас идет оборудование десяти МАФов – они будут обшиты, к ним подведут воду, канализацию, установят биотуалеты. На пляже, как и планировалось, оборудуют фонтанчики с водой и беседки.

Отметим, что территория возле озера Вейсовое является коммунальной собственностью Славянского городского совета. Городскими властями было принято решение в пределах регионального ландшафтного парка «Славянский курорт» благоустроить рекреационную зону у данного озера. Вход на пляж останется бесплатным.

Напомним, ранее были продемонстрированы эскизные проекты будущего пляжа на озере Вейсовом.

Читайте также: