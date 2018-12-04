Чтобы не было хаоса: В Славянске создали Совет обороны. Новости

В связи с введением военного положения в Славянске (Донецкая обл.) создан новый орган – Совет обороны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 декабря, в ходе пресс-конференции в Славянске сообщил мэр города Вадим Лях.

Мэр подчеркнул, что Совет обороны – это консультационный орган, «он не занимается управлением процессами». «Он существовал и ранее – на протяжении трех лет у нас по пятницам регулярно проходили совещания в составе местных органов власти, правоохранительных органов и военных, которые дислоцируются на территории Славянского городского совета. Такие же встречи остаются еженедельными, только теперь это называется Совет обороны», – пояснил Вадим Лях.

«Действительно, это орган координационно-совещательный. А чтобы управлять – есть органы управления, например, на базе Славянской районной госадминистрации создан Штаб обороны, начальником которого является военный комиссар, а главой районной обороны является глава Славянской районной государственной администрации. Что касается города Славянска, то у нас есть иные органы управления – комиссия по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и эвакуационная комиссия. Совет обороны – это орган координационно-совещательный, чтобы своевременно извещать мэра о мероприятиях, которые проводит военное командование и правоохранительные органы с акцентом на те случаи, в которых задействована громада города», – дополнил начальник отдела по вопросам гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы Славянского городского совета Сергей Никулеско.

Вадим Лях уточнил, что в рамках Совета обороны в задачи местного самоуправления будут входить только вопросы, «связанные с бомбоубежищами, эвакуацией, с оповещением, финансированием мероприятий». «Органы местного самоуправления будут ограничены этими действиями. По всем остальным вопросам – принимается решение на уровне облгосадминистрации, штаба операции Объединенных сил и военных… Какие задачи будут ставится перед военными, органами МЧС – это уже их внутренние вопросы», – констатировал он.

Лях также отметил, что сейчас действия Совета обороны связаны с вопросами предупреждения и проверки готовности в случае, если произойдет чрезвычайная ситуация. «Пока проверяется способность реагировать на эти вызовы… Наша задача – оповестить. Для этого есть сирены, радиоточки, средства массовой информации, громкоговорители, специальный транспорт. Второе – если понадобиться, организовать вывоз людей по определенным маршрутам. И так далее… Транспорт – где будет нужен, в каком количестве. Финансовые резервы – в случае возникновения острой ситуации на счетах должны быть деньги на закупку топлива, оплаты услуг и пр. На чрезвычайную ситуацию резерв в 400 тыс. грн у нас есть, использовать их можно будет через распоряжение городского головы», – детализировал Вадим Лях.

Он добавил, что все приказы по действиям будут поступать свыше, на местах должны обеспечить их выполнение.

Мэр города акцентировал, что создание Совета обороны не должно вызывать у жителей паники, это плановое мероприятие. «Донецкая и Луганская области живут в режиме военного положения уже 4 года и всегда готовы реагировать на вызовы, которые, не дай Бог, произойдут. Сейчас просто в очередной раз будет проверяться готовность объектов, проводиться учения, чтобы убедиться, насколько быстро мы сможем отреагировать на ту или иную ситуацию», – сказал Лях.

Он признал, что в первые часы после принятия решения о введении военного положения в Славянске и примыкающих поселках отмечалось напряжение среди местного населения. «Были небольшие очереди в магазинах. Но сейчас все улеглось. Наша задача – поддерживать это спокойствие граждан. А городской совет, военные, правоохранители будут работать в рамках своих задач. Главное – не посеять очередную панику, чтобы не было хаоса. Подчеркиваю: сейчас идет просто моделирование различных ситуаций и отрабатывание мер реагирования на них. Ситуация в регионе не поменялась, главная задача – чтобы было спокойствие в городе», – резюмировал мэр Славянска.

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