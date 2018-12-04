В Украине часть судебного сбора направят на оборудование судов для лиц с инвалидностью. Новости

В Украине часть судебного сбора направят на оборудование судов для улучшения доступа лиц с инвалидностью. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующий законопроект №6211 сегодня, 4 декабря, проголосовали 228 народных депутатов.

Законопроектом №6211 вносятся изменения в ст. 9 Закона Украины «О судебном сборе», что, по мнению представителей Министерства юстиции, позволит улучшить ситуацию с обеспечением доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в помещения судов, из которых всего 35% сейчас оборудованы пандусами.

Напомним, сегодня народные депутаты Украины рассматривают блок законопроектов, направленных на улучшение жизнеобеспечения лиц с инвалидностью.

Читайте также: