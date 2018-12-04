Корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность, – Цигикал. Новости

В штат Госпогранслужбы Украины введено Морское региональное управление. Все корабли и катера приведены в полную боевую готовность. Об этом 3 декабря рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

«Вся пограничная служба перешла на усиленный режим охраны. Мы буквально с 1-го числа этого месяца моим приказом уже ввели в штат Управление морской охраны. Ранее пограничные отряды морские входили в штат региональных Сухопутных управлений. Это были разрозненные подразделения», – рассказал Цигикал.

«Сегодня мы, для того чтобы объединить усилия, создали Морское региональное управление – морскую охрану. Практически все корабли и катера приведены в полную боевую готовность. Мы проводим сопровождение наших судов, в акватории Азовского моря в основном», – добавил он.

Глава Госпогранслужбы уточнил, что пограничники предупреждают рыбаков, капитанов других судов, которые проходят через Керченский пролив, что в отношении них могут быть применены какие-либо режимные мероприятия со стороны РФ. «Практически весь плавсостав находится сегодня в море», – сообщил Цигикал.

Как сообщалось ранее, СБУ обнародовала перехваченные переговоры экипажей российской военной авиации, которые велись во время атаки на украинские суда в Азово-Керченской акватории 25 ноября, и заявила о подготовке новой провокации. Заместитель главы СБУ Олег Фролов проинформировал, что украинские военные в ходе атаки в Азово-Керченской акватории подверглись 6 видам нападений. Украинских моряков обстреливали истребитель, разведывательно-ударный вертолет и военный корабль РФ. 24 военнопленных украинских моряка, среди которых есть раненые, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UATV»

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