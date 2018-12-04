Россия наращивает корабельную группировку в Азовском море, – Муженко. Новости

Перед Украиной сейчас стоят угрозы нападения России с морского направления. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«В акватории Азовского моря, буквально за последнее время, количество корабельного состава увеличено в 2 раза. Самое интересное в том, что Россия демонстрирует свою готовность наращивать эту группировку в максимально короткие сроки», – сказал он.

«Речь идет о возможной переброске корабельного состава из акватории Азовского моря, используя Волго-Донской канал, в Азовское море, а в дальнейшем – возможно в Черное море. И это тоже очень важная ситуация, на которую нам нужно реагировать», – заявил Муженко.

Начальник Генштаба ВСУ также проинформировал, что в последнее время украинская разведка фиксирует активизацию мероприятий по боевой и оперативной подготовке в российских военных частях, расположенных вблизи границы с Украиной, особенно на Донбассе. В частности, идет слияние армии РФ с «армейскими корпусами» «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»»

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