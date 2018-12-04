Россия наращивает корабельную группировку в Азовском море, – Муженко. Новости

Перед Украиной сейчас стоят угрозы нападения России с морского направления. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
«В акватории Азовского моря, буквально за последнее время, количество корабельного состава увеличено в 2 раза. Самое интересное в том, что Россия демонстрирует свою готовность наращивать эту группировку в максимально короткие сроки», – сказал он.
«Речь идет о возможной переброске корабельного состава из акватории Азовского моря, используя Волго-Донской канал, в Азовское море, а в дальнейшем – возможно в Черное море. И это тоже очень важная ситуация, на которую нам нужно реагировать», – заявил Муженко.
Начальник Генштаба ВСУ также проинформировал, что в последнее время украинская разведка фиксирует активизацию мероприятий по боевой и оперативной подготовке в российских военных частях, расположенных вблизи границы с Украиной, особенно на Донбассе. В частности, идет слияние армии РФ с «армейскими корпусами» «ДНР» и «ЛНР».
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»»
Читайте также:
- Обстрелы ракетами и штурм: Подробности атаки военных РФ на украинские суда
- В СБУ рассказали о расследовании инцидента в Азово-Керченской акватории
- Арест моряков: Эксперт рассказал, что предпринять Украине в отношении РФ
- Когда Россия освободит пленных украинских моряков, – мнение
- Как на Донбассе: В СБУ обвиняют Россию в фальсификации доказательств
- Украина может применить зеркальные меры к РФ в Азовском море, – СБУ
- Украинских военнопленных вывезли из Крыма в Москву, – омбудсмен
- Когда Россия освободит пленных украинских моряков, – мнение
- Путин заявил, что вопрос об обмене захваченных украинских моряков пока не стоит
- В Госпогранслужбе рассказали о судах, ожидающих прохода в Керченском проливе
- Оккупировать Азовское море и Керченский пролив: Порошенко о планах Кремля
- Россия фактически уже аннексировала Азовское море, – аналитик
- Спросите у Путина, связаны ли эскалация в Азовском море и Томос, – Порошенко
- Порошенко надеется, что продлевать военное положение не потребуется
- Россия надеялась на ответный огонь, обстреливая украинские корабли, – Порошенко
- Идет слияние армии РФ с «армейскими корпусами» в «ДНР» и «ЛНР», – Муженко
Комментарии