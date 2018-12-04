Ситуация в пунктах пропуска днем 4 декабря. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска днем 4 декабря

ДН

04.12.18 14:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

  • «Администратор»: «13:00. Горловка в Бахмут – 43 в обычной очереди и 25 льгота»;
  • Виталий: «13:56. Из Горловки на данный момент на полиции 6 льготы, 23 обычной. Дальше не еду, поэтому остальную ситуацию не знаю»;
  • Виталий: «14:15. Из Горловки на полиции две машины».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Андрей: «11:28. Еленовка: 60-70 обычная, льготы 10 машин»;
  • Александр: «12:57. По Еленовке: в 11:50 мск заехали на КПВВ, в 12:50 двинулись на "Перлыну", в 13:30 мск заехали на КПВВ "Новотроицкое". В 13:50 мск двинулись в Волноваху. Из Украины в Донецк машин 30 в Новотроицком, "Перлына" пусто, Еленовка 20 авто. Дорога нормальная, но сильный туман».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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