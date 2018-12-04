Ситуация в пунктах пропуска днем 4 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Администратор»: «13:00. Горловка в Бахмут – 43 в обычной очереди и 25 льгота»;

Виталий: «13:56. Из Горловки на данный момент на полиции 6 льготы, 23 обычной. Дальше не еду, поэтому остальную ситуацию не знаю»;

Виталий: «14:15. Из Горловки на полиции две машины».

КПВВ «Новотроицкое»:

Андрей: «11:28. Еленовка: 60-70 обычная, льготы 10 машин»;

Александр: «12:57. По Еленовке: в 11:50 мск заехали на КПВВ, в 12:50 двинулись на "Перлыну", в 13:30 мск заехали на КПВВ "Новотроицкое". В 13:50 мск двинулись в Волноваху. Из Украины в Донецк машин 30 в Новотроицком, "Перлына" пусто, Еленовка 20 авто. Дорога нормальная, но сильный туман».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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