В Госпогранслужбе рекомендовали гражданам Украины ограничить поездки в РФ. Новости

РФ без объяснения причин возвращает украинских граждан, не разрешая пересечь украинско-российскую границу. В Госпогранслужбе рекомендуют гражданам Украины ограничить поездки в РФ. Об этом 3 декабря рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

В России был сделан ряд заявлений о том, что зеркальные меры в отношении запрета на въезд мужчин приниматься не будут. «Но это совершенно не так. В первые дни практически на совместно охраняемой границе с РФ мы видели возврат наших людей без объяснения причин. Это были группы до 40-50 человек, которые не могли проехать», – рассказал Цигикал.

«Без объяснения, не давая никаких документов о возврате. Если мы, допустим, возвращаем человека, составляем определенный протокол, делаем отметку, что этот человек возвращается, даем на руки… Без объяснения возвращают наших граждан», – добавил он.

По словам главы Госпогранслужбы, ограничения касаются мужчин. «Сегодня (3 декабря – прим. ред.) с утра уже были не пропущены около 40 человек, и из них только одна женщина, остальные мужчины», – сообщил он.

«Хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период поездки в РФ, иначе они могут быть подвержены действиям как специальных служб, так и возвращены обратно», – сказал Цигикал.

Как сообщалось ранее, Украина ввела ограничения на въезд для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ. Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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