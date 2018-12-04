Азовские санкции: Украина будет настаивать на «заморозке» сотрудничества ЕС с РФ. Новости

В Украине работают над введением нового пакета международных санкций против России в связи с ее агрессией на Азовском море, которые могут коснуться не только отдельных лиц, причастных к инциденту в Азово-Керченской акватории, но и сотрудничества РФ с Европейским Союзом. Об этом рассказал заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

«Наша украинская дипломатия, в частности по поручению президента – министр иностранных дел, работают над тем, чтобы запустить новый пакет санкций – так называемых "азовских санкций". Они будут касаться не только индивидуальных санкций против лиц, причастных к нападению на украинские суда и на украинских военнослужащих. Это, например, санкции, которые будут связаны с развитием сотрудничества между ЕС и Россией в плане развития морских военных мощностей. Мы будем настаивать, чтобы они были заморожены, как минимум», – сказал он.

По его словам, также сейчас ведется активная работа над тем, чтобы в случае дальнейшего нарушения свободы судоходства в Азовском море и в Керченском проливе для российских судов были запрещены заходы в порты стран-членов ЕС.

«Есть пакет "крымских санкций", который благодаря работе украинской дипломатии продолжает действовать на протяжении 4-х лет подряд. Есть отдельный пакет, связанный с санкциями в связи с агрессией России на востоке Украины, которые прямо привязаны к выполнению Россией Минских договоренностей. И именно этот пакет должен быть рассмотрен на следующем заседании Совета Европы», – сообщил Елисеев.

Ранее президент Украины заявил, что украинские власти подадут иск в Международный суд ООН о вооруженной агрессии Российской Федерации в связи с открытым нападением российских военных на корабли ВМС ВСУ.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»»

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