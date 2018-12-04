Саммит «Большой двадцатки» стал кошмаром для Путина, – мнение. Новости

Международное сообщество поддержало позицию Украины в Керченском конфликте, поэтому саммит «Большой двадцатки», который состоялся в Аргентине 30 ноября, стал кошмаром для президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

«Ситуация, которая сложилась и последние контакты о ней президента Украины с лидерами Большой двадцатки, на мой взгляд, повлияли на позиции некоторых стран, которые до этого занимали нечеткую позицию. В частности, это такие страны как Италия, Австрия», – сказал он.

«Все видели заявления всех наших партнеров по ЕС и "Большой семерки", что они уже не рассматривают вопрос надо или не надо продлевать [санкции]. Сейчас стоит вопрос об усилении санкций», – продолжил Елисеев.

Он также проинформировал о том, что украинские дипломаты работают над введением нового пакета международных санкций против России в связи с ее агрессией на Азовском море, которые могут коснуться не только отдельных лиц, причастных к инциденту в Азово-Керченской акватории, но и сотрудничества РФ с Европейским Союзом.

«Ключевым лозунгом на саммите лидеров "Большой двадцатки", что действительно стало кошмаром для российского лидера, что он действительно превратился в саммит ради Украины. Со всеми, с кем [президент РФ Владимир Путин] встречался – премьер-министр Трюдо, канцлер Германии, президент Франции, все стояли на трех позициях. Первое – немедленное и безусловное освобождение украинских военнопленных моряков. Второе – возврат трех украинских судов. И третье – прекратить агрессию на Азове», – резюмировал замглавы администрации президента Украины.

Ранее президент Украины заявил, что украинские власти подадут иск в Международный суд ООН о вооруженной агрессии Российской Федерации в связи с открытым нападением российских военных на корабли ВМС ВСУ.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе не поприветствовал президента РФ Владимира Путина, а до этого отменил запланированные переговоры. Позже стало известно, что президент США Дональд Трамп провел «неофициальный» разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора стороны обсуждали «Керченский кризис» и обострение отношений между Украиной и Россией.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»»

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