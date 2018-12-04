Затоплены: В Славянске пояснили, почему в городе не добраться до всех бомбоубежищ (Перечень укрытий). Новости

В качестве бомбоубежищ в Славянске (Донецкая обл.) числятся 53 сооружения, при этом действующими являются 26 из них. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 декабря, в ходе пресс-конференции сообщил начальник отдела по вопросам гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы Славянского городского совета Сергей Никулеско.

«Всего 53 сооружения, из них 16 находятся в управлении Фонда государственной собственности Украины (Держмайна). На сайте Славянского городского совета есть перечень бомбоубежищ, которые на текущий момент готовы принять людей. Там указаны лица, которые ответственные за эти сооружения, вплоть до того, у кого находятся ключи, чтобы их открыть», – уточнил Никулеско.

Мэр Славянска Вадим Лях добавил, что не все бомбоубежища сейчас являются доступными. «Большинство наших резервных бомбоубежищ, которые строились в советское время, находятся на территории несуществующих заводов – затоплены, подтоплены, и фактически к эксплуатации не пригодны. И я не вижу смысла сейчас тратить миллионы гривен на восстановление объектов, которые к тому же нам не принадлежат. Владельцы, как правило – государственные предприятия, а мы видим, в каком состоянии они находится. Даже если эти бомбоубежища будут готовы, до некоторых из них уже не доберешься через территорию заводов, разрушенных временем, а не войной», – сказал городской голова.

Согласно данным сайта Славянского горсовета, сейчас в городе пригодны для использования 26 бомбоубежищ, которые рассчитаны на прием 7 855 человек.

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Напомним, что в ходе сегодняшней пресс-конференции также было озвучено о создании в Славянске Совета обороны.

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