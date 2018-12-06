В Покровске появились Мадонна и Никон. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) сдали позиции ранее популярные имена, но и необычными новорожденных также называют не часто. Об этом «Донецким новостям» рассказала начальник Покровского городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Наталья Буданцева.

Она отметила, что в этом году девочек чаще всего называют – Дарья, Алиса, Милана, Мария. А вот популярные ранее имена Софья и Анастасия используют реже.

«Среди редких девичьих имен мы зафиксировали такие: Анфиса, Соломия, Алевтина, Мадина, Злата, Эрика. Была у нас даже Мадонна», – уточнила Буданцева.

В топе мужских имен – Иван, Богдан, Михаил, Лев, Максим. Ранее популярные Никита и Данила в этому году почти не фигурируют. Среди редких мужских имен упор на старославянские: Игнат, Кузьма, Гордей, Никон, Савелий, Мирон.

Отметим, что за 10 месяцев текущего года (январь-октябрь) в Покровске зарегистрировано 503 новорожденных. Одна из новых услуг РАГСа – выдача свидетельств о рождении непосредственно в роддоме.

Как ранее сообщалось, в Покровске за 10 месяцев 2018 года смертность уже на 46% превысила рождаемость.

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