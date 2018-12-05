Красные и синие: В Славянске продают необычные елки и украшения к ним (Фото). Новости

В преддверии новогодних и рождественских праздников в торговых точках Славянска (Донецкая обл.) открылись специализированные отделы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», ассортимент товаров обширен: новогодние украшения и декор, елки, электрические гирлянды, сувениры и многое другое. Есть и новинки этого сезона.

Искусственные сосны, ели продаются на любой вкус. Цена зависит от размера. Есть настольные, совсем маленькие – от 35 грн. Чуть больше и выше (от 60 см) – 81 грн, 126 грн, 150 грн. Как пояснили продавцы, такие елочки покупают, например, для кабинетов в офисах или детям в комнату. Производитель, в основном, – западная Украина.

Также в наличии елочки покрупнее с разными иголками, оттенками, длинной и фактурой хвои. От этого и зависит стоимость:

1,20 метра – 748 грн;

1,5 метра (покрытые искусственным инеем) –1 318 грн;

1,8 метра – 2 000 грн;

2,2 метра – 2 234 грн (но можно подобрать такой же высоты вариант попроще – за 1 500 грн).

По внешнему виду некоторые деревца практически не отличаются от натуральных. Но есть и неординарные, которые появились в магазинах Славянска только в этом году. Это цветные красавицы с необычным напылением – красные, сиреневые, синие и зеленые. Например, красная елочка (1,20 м) стоит 848 грн.

Порадует и выбор оригинальных елочных игрушек самых разных форм и размеров, из пластика и стекла. Поштучно и наборами:

наборы шаров (6 шт.), пластик – от 60 грн;

наборы шаров, стекло – от 175 грн. (есть такие наборы и по 702 грн в зависимости от количества шаров).

Елочные верхушки также на любой вкус: ангелочки, сосульки, снежинки… Большая верхушка, но из пластика обойдется в 40 грн. Цены на стеклянные верхушки:

небольшого размера – 27 грн;

среднего размера – от 64 грн;

оригинальные – от 192 грн.

Символ наступающего 2019 года представлен в разных формах – и елочные украшения, и мягкие игрушки, фигурки под елку, брелки и пр. Например, стеклянные игрушки обойдутся в следующую стоимость:

елочная фигурная игрушка «Свинка» из стекла – от 29 грн;

елочный шар «Свинка» из стекла в подарочной коробке – от 77 грн.

Дождик в ассортименте – от 3 грн. Также в 3 грн обойдется «спиралька» – новая тенденция. Мишура в продаже разная: и по цвету, и по ширине, и по длине. Пушистый и «набитый», самый дорогой дождик в одном из отделов был по 83 грн. Кстати, разобрали его в первые же дни продаж.

Электрические гирлянды – разнообразные: с разноцветными и однотонными огоньками, уличные и для внутреннего оформления, на разное число лампочек, метраж. Самые недорогие, простые гирлянды-огонечки на 100 лампочек – 36 грн. «Посолиднее» на 100 лампочек идут за 113 грн, на 120 ламп – 172 грн. Популярная «штора», «бахрома» на 200 лампочек – 261 грн. ,

Все более популярной становится традиция на рождественские венки. Венки из еловых ветвей разного диаметра, в зависимости от наличия украшений или без них – от 20 до 435 грн.

«Пустые» венки приобретают для самостоятельного украшения. Украсить, например, можно бантами различной цветовой гаммы (наборы от 14 грн., поштучно – по 11 грн).

Для любителей ставить под елку или украшать интерьер фигурками или статуэтками предлагают самый простой вариант (пластик) – традиционные Дед Мороз (74 грн), Снегурочка (57 грн), Снеговик (74 грн).

А есть и оригинальные фигурки необычного дизайна: забавные олени, Санта Клаусы, ангелочки, клоуны, гномики. Так тканевая фигурка с керамическим «лицом» обойдется от 100 грн. до 520 грн, есть и дороже.

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