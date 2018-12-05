Распишется, что она агрессор: Прилепин пояснил, почему Россия не присоединяет «Л-ДНР». Новости

Присоединение Россией «ЛНР» и «ДНР» не решит ее стратегических целей о переформатировании всей Украины. Об этом в интервью российскому YouTube-каналу заявил «экс-комбат ДНР», «экс-советник главы ДНР», российский писатель Захар Прилепин.

«[В Кремле] есть задача переформатировать всю Украину целиком, чтобы не иметь враждебного субъекта в этой части. Поэтому присоединение части Донецкой и Луганской областей [к России] не решает никаких проблем. В таком случае Россия просто расписывается, что она агрессор, что отобрала еще кусок территории и получает новый пакет санкций, и по сути отказывается от всей остальной территории [Украины] и влияния на ее политику», – сказал он.

«Т.е. втянуть всю Украину целиком нельзя, поэтому, условно говоря, ее держат за ногу при помощи Донбасса, и пытаются ее втащить в какой-то другой контекст и там ее видоизменить. Все это понятно с точки зрения политической логики, только не понятно для тех людей, которые там [в "Л-ДНР"] находятся», – продолжил он.

При этом Прилепин объяснил, почему Россия не ввела войска в Украину. «Ввести войска в Украину и дойти до Киева мы не можем. Мы объективно даже этого не можем. И в 2014 году не могли. Мои друзья-патриоты кричат – вот надо было дойти! Процентов 70 тогда были радикально настроены против России. Нам что, надо было их всех расстрелять, на танках раскатать? Невозможно было это сделать, потому что невозможно», – констатировал он.

При этом писатель считает, что сейчас ситуация работает в целом на Россию, и если бы у нее была возможность, то она в Украине «устроили бы выборы, и завтра с утра все было бы по-другому». «Это не возможно, поэтому остаются только политические технологии, договоренности стран и прочее это вот бодание», – резюмировал Прилепин.

Как сообщалось ранее, российский писатель Захар Прилепин с 2015 года занимал должность «советника главы ДНР», и с осени 2016 года стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом (т.н. «батальон Прилепина»). Как утверждал Прилепин, он содержал свой батальон сам, и имеющиеся в незаконном вооруженном формировании (НВФ) средства – «это то, что зарабатываю я, как писатель и телеведущий». В июле 2018 года он покинул батальон, оставшись лишь «советником главы ДНР».

После ликвидации 31 августа 2018 года «главы ДНР» Александра Захарченко «батальон Прилепина», расформировали. Отмечалось, что данное НВФ базировалось в центре Донецка в отеле «Прага», который брали штурмом во время разоружения батальона. Указывалось, что были задержаны командир батальона россиянин Сергей Фомченков («Фомич»), начальник штаба с позывным «Араб», остатки батальона разоружены.

16 февраля 2017 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Прилепина по статьям об участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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