Не хотели быть милиционерами: В «ДНР» «батальон Прилепина» так и не получил зарплату за 3 месяца . Новости

Члены незаконного вооруженного формирования «ДНР», получивший наименование «батальон Прилепина», до сих пор не получили зарплату за 3 месяца. Об этом в интервью российскому YouTube-каналу рассказал «экс-комбат ДНР», «экс-советник главы ДНР», российский писатель Захар Прилепин.

«Вот у меня батальон там, его пытались расформировать. Там ситуация простая – он подчинялся ["главе ДНР"] Захарченко, был спецназом Захарченко. Захарченко умер, батальон стали перегонять в министерство внутренних дел, хотели из него сделать милиционеров. Они не хотели становиться милиционерами, их чуть расформировали, но батальон мы перевели в армейский корпус. Батальон сейчас стоит на самой страшной передовой. У них зарплата – 16 тыс. руб. (6 809 грн по местному курсу валют на 05.12.18, – прим. ред.). Они еще 3 месяца не получали – никак не могу им выбить зарплату, которую им должны за 3 месяца», – рассказал Прилепин.

При этом он не может понять, почему за такую зарплату люди соглашаются находиться на передовой. «У мужиков по 2-3 детей. Но они идут и сидят в этом окопе, а сейчас холодно, в ледяном. Пятый год война идет, уже больше чем Великая отечественная. И я не могу понять, как еще можно сохранять приверженность идеалам республики. Не могу ничем это себе объяснить», – продолжает он.

«При этом любой может приехать в Москву, устроиться даже без паспорта охранником и получать 35 тыс. руб., а не 16-ть. И в тебя не будут стрелять каждый день. Можно в Ростов уехать. Можно просто в тыл уехать», – отметил Прилепин.

Напомним, из-за неполучения зарплаты представители батальона в октябре написали письмо тогда еще «и.о. главы ДНР» Денису Пушилину.

Как сообщалось ранее, в Донецке расформировано незаконное вооруженное формирование (НВФ), в котором комбатом служил российский писатель, «советник главы ДНР» Захар Прилепин (так называемый «батальон Прилепина»). Отмечалось, что данное НВФ базировалось в отеле «Прага» в центре города, который брали штурмом во время разоружения батальона. Указывалось, что были задержаны командир батальона россиянин Сергей Фомченков («Фомич»), начальник штаба с позывным «Араб», остатки батальона разоружены.

Сам российский писатель Захар Прилепин с 2015 года занимал должность «советника главы ДНР», и с осени 2016 года стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом. Как утверждал Прилепин, он содержал свой батальон сам, и имеющиеся в НВФ средства – «это то, что зарабатываю я, как писатель и телеведущий». В июле 2018 года он покинул батальон, оставшись лишь «советником главы ДНР».

Захар Прилепин считает, что Россия не пошла на проект «Новороссия» из-за ядерной угрозы со стороны США.

16 февраля 2017 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Прилепина. Досудебное расследование ведется по статьям об участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: