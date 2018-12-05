Угрожающая тенденция в 46%: В Покровске с начала войны стало меньше рождений и больше смертей. Новости

За 10 месяцев 2018 года в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) смертность уже на 46% превысила рождаемость.
Как пояснила «Донецким новостям» начальник Покровского городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Наталья Буданцева, до 2014 года (начала вооруженного конфликта на Донбассе), чаще рождались и реже умирали. Хотя в целом смертность традиционно превышает рождаемость, но ранее тенденция была не столь угрожающей.
Так, согласно городской статистике, в прошлом году скончалось на 40% больше граждан, чем родилось:
Год
Регистрация смерти
Регистрация рождения
Соотношение рожденных к умершим
2013
910
740
-19%
2015
1110
677
-39%
2017
1108
670
-40%
За 10 месяцев текущего года (январь-октябрь) зарегистрировано уже 932 смерти и всего 503 рождения, т. е. смертность уже на 46% превышает рождаемость.
«Увеличение смертей в какой-то мере связано с наплывом переселенцев (в 75-тысячном Покровске их сейчас зарегистрировано около 15 тыс., а в 2015-м, к примеру, было 27,5 тыс. чел., – прим. ред.). Но всплеска рождений, к примеру, не произошло. Даже наоборот. Скорее всего, дело в стрессах и неопределенности. Старшее поколение они в прямом смысле слова убивают. А молодежь не спешит становиться родителями, пока не прекратиться конфликт и не появится хоть какой-то просвет в экономическом смысле», – пояснила ситуацию Наталья Буданцева.
Как сообщалось ранее, на Донбассе продолжает сокращаться численность населения. Так, в течение января-сентября 2018 года в Донецкой области количество жителей уменьшилось на 24 тыс. 990 чел., а в Луганской – на 11 тыс. 607 чел.
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