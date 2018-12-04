Начинать задумываться в 25 лет: Как в Украине накопить на пенсию (Видео). Новости

В некоторых негосударственных страховых компаниях гражданам Украины советуют готовить пенсию смолоду. Уверяют – так вы гарантированно обеспечите себе достойную старость. Даже при отсутствии 35-летнего стажа.

Так, начинать задумываться о будущей пенсии украинцы должны в 25 лет. По крайней мере, так советуют специалисты. По новому законодательству, учитывается только страховой стаж, а не общий трудовой, как было раньше. Это имеет большое значение, прежде всего, для людей среднего возраста. Ведь они могут не успеть заработать себе на пенсию. «35 лет страхового стажа. Это для того, чтобы получать 30% своей официальной зарплаты пенсию. Сам по себе размер не очень. У меня меньше 35 лет, скорее всего, будет, а это грозит мне еще меньшей пенсией», – говорит житель Краматорска Михаил Солорев.

Именно поэтому в свои 42 года Михаил обратился в негосударственный страховой фонд. Ежемесячно на свой личный счет он кладет по 500 грн. Надеется до пенсии накопить около двух миллионов. Финансовые эксперты утверждают, что это вполне возможно. Главное – не попасть на мошенников. «На что необходимо обращать внимание? Это, в первую очередь, на историю. История этих компаний должна быть не меньше 50 лет. Также необходимо обращать внимание на лицензии. Они должны быть постоянными. Также нужно обращать внимание на рейтинги. Компании должны быть хотя бы в пятерке или десятке в рейтинге», – объяснила финансовый консультант Анастасия Речкина.

В Пенсионном Фонде подтверждают: деньги в таких негосударственных учреждениях защищены. Аналогичные формы пенсионного страхования планирует запустить и государство. «Органы Пенсионного фонда они уже полностью готовы для внедрения этого уровня. Созданы личные счета. Единственное, чего не хватает, это доработки норм законодательных, потому что они – основные регулирующие нормы», – сообщила начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.

Сегодня в Украине действуют две системы пенсионного обеспечения. Привычная для всех – солидарная, и негосударственная – накопительная. Если первая принадлежит государству и деньги остаются ему в случае смерти пенсионера, то накопленная пенсия является собственностью гражданина и может передаваться потомкам.

Источник: ТК «Донбасс»

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