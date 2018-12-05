Кабмин хочет изменить Конституцию ради реформы децентрализации. Новости

В Украине «нужно защищать» достигнутые результаты реформы децентрализации, поэтому необходимо изменить Конституцию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 декабря, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Я считаю, что в феврале мы можем выйти на одно фундаментальное решение – это изменение в Конституцию в части децентрализации местного самоуправления», – сказал он.
«Мы сегодня имеем новую систему финансов, новую систему полномочий, много чего передали на места, но все это происходит при условии наличия большинства в парламенте – 226 депутатов могут принять решение остановить или продолжить реформу, развернуть эту реформу. И, чтобы мы эти процессы сделали необратимыми, нам нужно решение об изменениях в Конституции Украины», – заявил Гройсман.
Премьер-министр также сообщил, что Украина прошла первый этап реформы децентрализации и должна выйти на новый, чтобы принять все необходимые решения до 2020 года.
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