Самый лучший на Донетчине: В Славянске официально открыли новый Центр предоставления админуслуг (Фото). Новости

Сегодня, 5 декабря, в Славянске (Донецкая обл.) состоялось официальная церемония открытия нового Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», общая стоимость проекта составляет 510 тыс. долл. США, из которых 88 тыс. долл. – вклад местного бюджета.

«Стоит отметить, что мы выделили средства не на 100% суммы, а всего на 80%. Потому что городская администрация Славянска выделила 20% на строительство этого центра, который является самым лучшим в Донецкой области. Средства выделялись не только на ремонт здания, но и на обучение персонала. Сотрудники этого ЦПАУ принимали активное участие в программах обучения и посещали подобные учреждения в других регионах Украины», – отметила заместитель главы Представительства Европейского Союза в Украине Анника Вайдеманн.

Она констатировала, что на протяжении последних двух лет при поддержке ЕС в Донецкой и Луганской областях было открыто 14 подобных ЦПАУ. «Как говорит моя коллега Хельга Пендер, программный менеджер Представительства Европейского Союза в Украине, это ее 14 детей. Наша поддержка в создании данного ЦПАУ – свидетельство того, что мы поддерживаем реформы децентрализации в Украине. Мы поддерживаем местные громады, а также новообразованные территориальные громады для того, чтобы они могли предоставлять экономические услуги и повышать процветание своих громад», – сказала Вайдеманн.

Она подчеркнула, что ЦПАУ Славянска доступен всем категориям граждан. Здесь есть возможность заезда в кресле-коляске, кроме того информация предоставляется не только кириллицей, но и шрифтом Брайля для людей с недостатками зрения. «Здесь также есть "ЦНАП у візочку", который предусматривает предоставление услуг тем людям, которые не могут прийти самостоятельно. Я сама из Германии, и я никогда не видела такого "ЦНАП у візочку" в Германии. То есть здесь вы нас опережаете», – уточнила представитель ЕС.

К развитию системы ЦПАУ в регионе приобщается и облгосадминистрация. «Не всегда же помогает Европейский Союз. Например, в Бахмуте (до переименования – Артемовск, – прим.) такой Центр строится на средства области», – отметил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По информации Куця, на территории Донецкой области сейчас работает 29 ЦПАУ. Сколько еще планируется построить – зависит от проектирования и потребностей громад. «Сейчас проектируются или уже строятся ЦПАУ в Мариуполе, Бахмуте, Константиновке», – уточнил губернатор.

«Люди довольны, они приходят в одно место для того, чтобы получить услуги, и больше никуда не нужно идти. Пришел – заказал услугу – через определенное время ты можешь получить результат. Удивляет людей то, что появились мобильные ЦПАУ. К ним приезжают домой, и предоставляют те услуги, которые они раньше не могли получить», - говорит Александр Куць.

Славянский городской голова Вадим Лях акцентировал внимание на том, что на данный момент через ЦПАУ уже предоставляется 210 услуг. « До конца года добавится еще порядка 30 услуг-онлайн, которые можно будет заказать по интернету, а прийти в Центр только за результатом. Думаю, еще полтора месяца – и 250 услуг в этом административном здании будет предоставляться нашим гражданам. Дополнительного финансирования это не потребует, так как часть услуг являются прибыльными. По статистике, ЦПАУ за год принес в городской бюджет порядка 3 млн грн. Только за последний месяц – 250 тыс. грн. Также планируем в начале следующего года начать выдачу ID-паспортов, загранпаспортов, ввести перерегистрацию автомобильных средств, замену прав старого образца на новые, чтобы все это было здесь. В этом направлении сейчас и работаем», – детализировал мэр.

«Сегодня знаковый день в жизни Славянска. Вы сами видите комфортные условия, последние технологии и это говорит о том, что наш город шагает в ногу со временем и соответственно, уже планка таких помещений поднята. Следующий наш проект, "Прозорий офіс", должен быть не хуже», – дополнил Вадим Лях.

После торжественной части начальник Славянского ЦПАУ Анна Головаченко провела экскурсию по залам админздания. При этом работа учреждения не была прекращена, и специалисты в обычном режиме принимали посетителей.

Как сообщалось ранее, в новом помещении в тестовом режиме ЦПАУ начал работу 1 ноября. Услугами Центра могут воспользоваться жители города Славянска, Славянского района и иных населенных пунктов Донецкой области.

Всего в Донецкой области работает 29 ЦНАУ,в том числе 2 – новообразованных (Шаховская и Николаевская ОТГ), 7 – обновленных (Дружковка, Доброполье, Мариуполь, Лиман, Новогродовка, Ясиноватский район, Славянск).

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