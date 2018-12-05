Есть боевые группы: В НАТО сигнализируют России из-за агрессии в Азовском море. Новости

Присутствие НАТО в Черноморском регионе играет важную роль как сигнал России для сдерживания вооруженной агрессии в отношении Украины, в частности в Азовском море. Об этом по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО и министров иностранных дел Украины и Грузии в Брюсселе (Бельгия) заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

«Мы увеличили наше присутствие, и сегодня члены Альянса абсолютно четко подали сигнал, что продолжат предоставлять Украине политическую и практическую помощь, а также продолжать присутствие в Черноморском регионе, не только в рамках Альянса, но и в двустороннем формате», – сказал он.

По его словам, НАТО поддерживает Вооруженные Силы Украины разными способами. «Помогаем в борьбе с киберугрозами, проводим учения в системе улучшения управления для увеличения морских возможностей. Мы также помогаем Украине восстановить Академию флота в Одессе. Мы будем очень четко отслеживать ситуацию в Черноморском регионе, особенно после инцидентов, которые мы видели несколько дней назад», – отметил Столтенберг.

«Одна из причин, что НАТО сейчас находится в процессе выполнения крупнейшего усиления коллективной обороны со времен Холодной войны – это агрессия России против Украины. У нас есть боевые группы на восточном фланге Альянса, впервые за историю НАТО. Наша бригада есть в Румынии, есть также воздушное патрулирование в Черноморском регионе, есть присутствие на море. Этим всем Альянс подает России очень четкий сигнал», – подчеркнул генсек НАТО.

Он также заявил, что Россия использует Крым для расширения влияния на Азовское море, при этом страны-члены НАТО выражают свою солидарность с Украиной и будут продолжать поддерживать свое усиленное присутствие в Черноморском регионе для сдерживания агрессивных действий России в Азово-Керченской акватории.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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