Россия использует Крым для расширения влияния на Азовское море, – генсек НАТО. Новости

Страны-члены НАТО выражают свою солидарность с Украиной и будут продолжать поддерживать свое усиленное присутствие в Черноморском регионе для сдерживания агрессивных действий России в Азово-Керченской акватории. Об этом по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО и министров иностранных дел Украины и Грузии в Брюсселе (Бельгия) заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

«4 года назад Россия аннексировала Крым. Сейчас она пытается использовать Крым для расширения своего влияния и контроля над Азовским морем. Несколько дней назад мы видели, как Россия использовала военную силу против украинских кораблей и их личного состава», – сказал он.

«Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила. Россия также должна обеспечить свободу навигации и беспрепятственный доступ в украинские порты», – продолжил Столтенберг.

Он заявил, что Россия «демонстрирует пренебрежение границами своих соседей», включительно своим военным присутствием в Абхазии и в Осетии, и напомнил, что в ответ на агрессивное поведение РФ за последние годы НАТО существенно увеличило свое присутствие в Черноморском регионе – на море, в небе и на суше.

«Три члена НАТО – Румыния, Болгария и Турция являются морскими государствами, поэтому присутствие НАТО достаточно весомое в Черноморском регионе, и мы будем поддерживать его», – заявил генсек Альянса.

«Мы еще раз подтверждаем свою солидарность с Украиной. Мы поддерживаем стремления Украины присоединиться к Альянсу, и успехи уже достигнуты на пути реформирования, но остаются вызовы. Мы призываем Украину продолжать проводить реформы – это критично для процветания и мира в Украине. Союзники высоко ценят наше уникальное партнерство с Грузией и Украиной. По-разному, но каждая из этих стран делает свой взнос в нашу общую безопасность, и НАТО остается преданным укреплению отношений с этими странами», – резюмировал Столтенберг.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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