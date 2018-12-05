В наступление не шли, хотя пытались: Прилепин о «независимости» «ДНР» от Кремля. Новости

В России на отношение к «ДНР» влияли «очень разные вещи», но прежде всего – экономические интересы разных бизнес-элит, а до убийства «главы республики» Александра Захарченко «независимость Донбасса» была «велика». Об этом в интервью российскому YouTube-каналу заявил «экс-комбат ДНР», «экс-советник главы ДНР», российский писатель Захар Прилепин.

«С точки зрения экономической, а это самое важное, республика просто национализировала все основные предприятия, и упиралась, и строила социализм. С точки зрения военной – да в наступление мы не шли, хотя пытались несколько раз, но горючее нам неоткуда больше взять, и нам просто переставали его давать, и наступать было невозможно, хотя такие идеи у нас циркулировали постоянно», – сказал он.

«С точки зрения геологической – вообще делали все, что хотели и строили свою республику. То есть независимость была крайне высокая. Тогда на Москву влияло все, что угодно, в том числе и наши самостоятельные фокусы, которые мы устраивали», – продолжил Прилепин.

По его мнению, на политику Кремля в отношении «ДНР» и «ЛНР» влияют и позиция международных партнеров Украины, в частности США и Германии, и санкции Евросоюза, но во властных кабинетах Москвы на них «могут вообще не обращать внимание» из-за своих бизнес-интересов на Донбассе. «Знаете, что влияет очень сильно? Позиция украинского и российского бизнеса очень сильно влияет. Вот это, к несчастью, стоит вторым пунктом. Вот это – колоссальная тема, о которой, наверное, даже не стоит говорить», – отметил писатель.

Он добавил, что после убийства «главы ДНР» Александра Захарченко «люди, которые обладают сверх-возможностями с финансовой точки зрения, обладают и сверх-возможностями влияния на те или иные властные кабинеты или на постоянное лоббирование тех или иных интересов». «Они после убийства Александра Владимировича историю Донбасса переформатируют в какую-то другую сторону, но отдать землю они все равно не могут», – считает Прилепин.

Как сообщалось ранее, российский писатель Захар Прилепин с 2015 года занимал должность «советника главы ДНР», и с осени 2016 года стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом (т.н. «батальон Прилепина»). Как утверждал Прилепин, он содержал свой батальон сам, и имеющиеся в незаконном вооруженном формировании (НВФ) средства – «это то, что зарабатываю я, как писатель и телеведущий». В июле 2018 года он покинул батальон, оставшись лишь «советником главы ДНР».

После ликвидации 31 августа 2018 года «главы ДНР» Александра Захарченко «батальон Прилепина», расформировали. Отмечалось, что данное НВФ базировалось в центре Донецка в отеле «Прага», который брали штурмом во время разоружения батальона. Указывалось, что были задержаны командир батальона россиянин Сергей Фомченков («Фомич»), начальник штаба с позывным «Араб», остатки батальона разоружены.

16 февраля 2017 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Прилепина по статьям об участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: