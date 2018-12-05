«С Новым годом!» уже не будет: Особенности центральной елки Славянска (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) устанавливают 15-метровую искусственную елку на центральной площади города. Конструкция сложная, поэтому работы продлятся две недели.

Как рассказала «Донецким новостям» начальник отдела культуры Славянского городского совета Марина Олейник, торжественное открытие традиционно запланировано на 19 декабря на День Святого Николая. Начало в 15:00.

Марина Олейник добавила, что сейчас временно вокруг елки установили старое ограждение, но уже заказаны новые щиты: «На старом есть несколько щитов с надписью "С Новым годом!" на русском языке. Их мы и заменим. Будет четыре новых, красочных щита на украинском языке "З Новим роком!"».

Учитывая печальный опыт прошлых лет, начальник отдела обратилась к жителям города, которые будут приходить к городской елке: «Просьба – к городскому, коммунальному, то есть своему же имуществу, относитесь бережно. Что в прошлом году, что раньше щиты были изуродованы: и порезаны и поцарапаны. Что они с ними делают, чем и зачем "тыкают"? Это, конечно, ужасно».

Олейник рассказала, что на центральной елке ежегодно обновляются игрушки. Связано это не только с естественной «амортизацией» украшений (изнашиваются, ломаются, приходят в негодность), но и с тем, что каждый год игрушки воруют.

Также обновили и выставят светодиодные сказочные персонажи, которые закупили в прошлом году. Возле них с удовольствием фотографировались и взрослые, и дети. Но, к сожалению, некоторые фигурки были повреждены посетителями.

В скором времени появится иллюминация на деревьях по периметру центральной площади. Кроме того, городской голова Вадим Лях обещает в этом году и небольшие новогодние сюрпризы. Планируется новогоднее оформление фонтана на площади и прилегающей к площади улицы Шевченко. Хотят также установить домики для Рождественской ярмарки.

Главная елка Славянска уже имеет свою историю. Данную 15-метровую искусственную привезли в 2011 году из Тернополя. Покупка искусственного дерева обошлась городу почти в 200 тыс. грн. Производители уверяли, что ель будет «как новенькая» не менее 50 лет. А в 2012 году главная городская новогодняя елка побила своеобразный рекорд – простояла на центральной площади почти три месяца – 74 дня.

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