Сводка из зоны ООС за 4 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 7 раз применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий 1 военнослужащий Объединенных сил погиб и 3-е – получили ранения. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибрами 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирована активность снайпера. НВФ осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино. Обстрелу из минометов калибром 82 мм подверглись опорные пункты украинских войск вблизи Крымского, Песок, Новозвановки, Широкино и Водяного, что на Приазовье, а у Луганского зафиксирован еще и огонь из минометов калибром 120 мм. Объединенные силы у Красногоровки были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами, а украинские военные у Троицкого и Водяного – из вооружения боевых машин пехоты.

С начала суток противник обстрелял украинские позиции на подступах к Тарамчуку.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 94 единицы. Под огнем оказались горловские поселки шахты им. Гагарина, Зайцево и Доломитное; Ясиноватая и прилегающие к ней села Крутая Балка и Васильевка; село Саханка; район "Вольво-центра", село Спартак, поселки Жабичево, Александровка, шахты "Трудовская" на окраинах и в окрестностях Донецка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Желобок, Веселогоровка, Логвиново, Смелое, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов РПГ, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».