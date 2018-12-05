В НАТО акцентировали на договоре Украины и России по Азовскому морю. Новости

Россия должна выполнять условия договора с Украиной о совместном использовании акватории Азовского моря и не пытаться аннексировать его. Об этом по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО и министров иностранных дел Украины и Грузии в Брюсселе (Бельгия) заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.
«Очень важно для НАТО, что мы поддерживаем территориальную целостность Украины, и мы никогда не признаем и не примем аннексию Крыма и то, что Россия продолжает дестабилизировать восточную Украину», – сказал он.
«Нужно понимать, что произошло возле Азовского моря в этом контексте: Россия сначала аннексировала Крым, потом построила [Керченский] мост, а потом использовала аннексию Крыма и незаконно построенный мост, чтобы захватить и Азовское море. Поэтому мы все время настаиваем на том, чтобы Россия предоставила Украине доступ к Азовскому морю, и освободила моряков, и вернула корабли», – продолжил Столтенберг.
При этом генсек НАТО акцентировал внимание на двустороннем договоре между Украиной и Россией по Азовскому морю. «И Россия должна выполнять это соглашение. Любые попытки заблокировать доступ украинских кораблей в Азовское море будут нарушением соглашения между двумя странами», – заявил он.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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