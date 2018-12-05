В МинВОТ рассказали, как получают информацию о «Л-ДНР». Новости

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) получает информацию о гуманитарной обстановке в «ДНР» и «ЛНР» из разных источников. Об этом рассказал глава ведомства Вадим Черныш.

«Путей на самом деле несколько. Первый – это, не буду объяснять в деталях, но скажу, что мы сотрудничаем со специальными органами и службами, в частности и с разведывательными органами для получения информации», – сказал он.

«Во-вторых, там большое количество украинских граждан, которые предоставляют нам информацию через специальные каналы, которые настроены. То есть это – пересечение линии соприкосновения, социологические опросы, фокус-группы, телефонные опросы, это спутниковые системы. Например, компания Nielsen. Она также работает и по спутниковому оборудованию, в том числе и на оккупированных территориях. Мы можем смотреть по статистике, что там люди смотрят, у кого есть спутниковая антенна. Также мы осуществляем мониторинг социальных сетей специальными средствами», – заявил Черныш.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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