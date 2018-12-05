В МинВОТ рассказали, как получают информацию о «Л-ДНР». Новости

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) получает информацию о гуманитарной обстановке в «ДНР» и «ЛНР» из разных источников. Об этом рассказал глава ведомства Вадим Черныш.
«Путей на самом деле несколько. Первый – это, не буду объяснять в деталях, но скажу, что мы сотрудничаем со специальными органами и службами, в частности и с разведывательными органами для получения информации», – сказал он.
«Во-вторых, там большое количество украинских граждан, которые предоставляют нам информацию через специальные каналы, которые настроены. То есть это – пересечение линии соприкосновения, социологические опросы, фокус-группы, телефонные опросы, это спутниковые системы. Например, компания Nielsen. Она также работает и по спутниковому оборудованию, в том числе и на оккупированных территориях. Мы можем смотреть по статистике, что там люди смотрят, у кого есть спутниковая антенна. Также мы осуществляем мониторинг социальных сетей специальными средствами», – заявил Черныш.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»
Читайте также:
- Люди на Донбассе – заложники политических игрищ, – Черныш
- Черныш: Российская информационная агрессия – это многомерная проблема (Инфографика)
- Что будет делать Россия с «ДНР» и ЛНР»: Черныш назвал три сценария
- Плацдарм для влияния на всю Украину: Черныш об идее «Новороссии»
- 11 млн в год: Черныш рассказал о перемещении людей из неподконтрольного Донбасса
- Черныш рассказал, сколько денег тратит Россия на содержание «Л-ДНР»
Комментарии